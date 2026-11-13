Milk Rate Hike : राज्यात दूध विक्री दरात प्रतिलिटर ४ रुपयांची वाढ; १६ नोव्हेंबरपासून नवीन दर लागू

कात्रज - इंधन, वाहतूक, पॅकिंग, मनुष्यबळ तसेच दूध खरेदी दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर गाय आणि म्हशीच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर चार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये म्हशीच्या आणि गायींच्या दूधदरात प्रत्येकी चार रुपयांची वाढ होणार आहे. तसेच, दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरातही १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे. या नवीन दरांची अंमलबजावणी सोमवार (ता. १६) पासून होणार आहे..दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाच्या सभासदांची बैठक शुक्रवारी (ता. १३) पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज डेअरी) येथे संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत दूध व्यवसायातील वाढत्या उत्पादन खर्चाचा आढावा घेऊन दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला..मागील काही काळात डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, वाहतूक खर्चात झालेली वाढ, साखरेच्या किमतीतील वाढ, पॅकिंग साहित्याचा खर्च आणि मनुष्यबळावरील खर्च यामुळे दूध प्रक्रिया व विक्री व्यवसायावरील आर्थिक भार वाढला आहे. त्यातच दूध उत्पादकांकडून दूध खरेदी करण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या दरातही वाढ झाली आहे. आगामी काळात दूध खरेदी दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता, या सर्व बाबींचा विचार करून विक्री दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..या बैठकीस कात्रज डेअरीचे अध्यक्ष अरुण चांभारे, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ यांच्यासह महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख सहकारी आणि खासगी दूध संघांचे सुमारे ५० प्रतिनिधी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.