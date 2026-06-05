पुणे

Uncleaned Water Supply : पुणे शहरातील लाखो नागरिकांना २१ दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा

नगर रस्ता, विश्रांतवाडी परिसरातील लाखो नागरिकांना गेल्या २१ दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा होत आहे.
Uncleaned Water Supply in Pune City

Uncleaned Water Supply in Pune City

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - नगर रस्ता, विश्रांतवाडी परिसरातील लाखो नागरिकांना गेल्या २१ दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. महापालिकेकडे तक्रार करूनही पिवळसर पाणी पुरवठा होत आहे. याचे नेमके कारण काय ? पाणी पुरवठा विभागाला अद्याप समजलेले नाही. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

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Water supply contamination