Uncleaned Water Supply : पुणे शहरातील लाखो नागरिकांना २१ दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा

पुणे - नगर रस्ता, विश्रांतवाडी परिसरातील लाखो नागरिकांना गेल्या २१ दिवसांपासून दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. महापालिकेकडे तक्रार करूनही पिवळसर पाणी पुरवठा होत आहे. याचे नेमके कारण काय ? पाणी पुरवठा विभागाला अद्याप समजलेले नाही. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे..पुणे शहरातील संजय पार्क, संपूर्ण विमाननगर, म्हाडा कॉलनी, एस.आर.ए. भाग, कुलकर्णी गॅरेज भाग, यमुनानगर, राजीव गांधी नॉर्थ व साउथ, विश्रांतवाडीचा काही भाग, धानोरी, लोहगाव, चंदननगर, खराडी, नगर रस्ता, वडगाव शेरी या भागाला भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो.या भागात गेल्या तीन आठवड्यापासून पिवळसर पाणी येत असून, त्याला दुर्गंधीही येत आहे. याची पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर प्रयोगशाळेत पाणी तपासण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. हे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला, पण पाणी पिवळसर का होत आहे याचे कारण महापालिकेला शोधता आले नाही..नगरसेविका नंदिनी धेंडे, माजी नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन हा प्रकार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला आहे. नंदिनी धेंडे म्हणाल्या, नळाला पाणी आल्यानंतर सुरुवातीला अर्धा तास प्रचंड गढूळ पाणी येत आहे, त्यानंतर स्वच्छ पाणी येत असले तरी त्याला पिवळसर रंग कायम आहे. यामुळे नागरिकांच्या रोज तक्रारी आहेत. भामा आसखेड धरणाच्या जलशुद्धिकरण केंद्रावर जाऊनही आम्ही पाण्याची तपासणी केली, तेथे पाणी स्वच्छ आहे. पण नागरिकांना दूषित पाणी मिळत आहे..डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, ‘महापालिकेने याचे कारण शोधण्यासाठी आणखी खोलात जाऊन पाण्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. असाच पाणी पुरवठा सुरू राहिला यावर अवलंबून असलेल्या लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येईल. पुढील दोन याचा सोक्षमोक्ष लागला नाही तर आंदोलन केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.