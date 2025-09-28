Junner Flood : मीना नदीच्या पुरामुळे निमदरीतील रेणुकामाता मंदिर पाण्याखाली

दत्ता म्हसकरजुन्नर : मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे निमदरी ता.जुन्नर येथील नदी किनारी असलेले रेणुकामाता मंदीर व परिसर (आज ता.२८) पाण्याने वेढला गेला.रात्रीपासून सुरू असलेल्या जोराच्या पावसामुळे आज रविवार ता.२८ रोजी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास मंदिरात पुराचे पाणी येण्यास सुरुवात झाली.थोड्याच वेळात मंदिराच्या गाभाऱ्यात तसेच परिसर पाण्याने भरून गेला. .Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.वडज धरणातुन मीना नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्याने जुन्नर वरून येणाऱ्या मीना नदीवरील पुलावर देखील पाणी आले.यामुळे पूल वाहतुकीस बंद ठेवण्यात आला होता. देवस्थानच्या विश्वस्तांनी भाविकांना पर्यायी मार्गाने येण्याबाबत सूचना केल्या. मंदिरात पाणी शिरल्याने आज दैनिक पुजा करता आली नाही. .देवस्थान ट्रस्टने भाविकांसाठी कीर्तन मंडपात देवीचा फोटो ठेऊन दर्शनाची सोय केली.भविकांनी जुन्नरहुन येत असताना पुलावर पाणी असेल तर वडज मार्गे विकासवाडी वरून निमदरीला यावे व नारायणगावहुन येत असाल तर गुंजाळवाडी सावरगावंमार्गे यावे असे आवाहन करण्यात आले होते..दरम्यान आज ता.२८ रोजी दुपारी पुलावरून पाणी ओसरण्यास सुरवात झाली असल्याचे सांगण्यात आले. मीना नदीच्या किनारी असलेल्या रेणुकामाता मंदिरात नवरात्र उत्सावात प्रथमच पाणी आले आहे. यापूर्वी १२-१३ वर्षापूर्वी पाणी आले असल्याची आठवण ग्रामस्थांनी काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.