पुणे

Junner Flood : मीना नदीच्या पुरामुळे निमदरीतील रेणुकामाता मंदिर पाण्याखाली

Mina River Renukamata Temple : जुन्नरमधील मीना नदीच्या पूरामुळे रेणुकामाता मंदिर परिसर बुडाल्याने दैनिक पूजा ठप्प झाली व पूल वाहतूक बंद करण्यात आला.
Junner Flood

Junner Flood

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दत्ता म्हसकर

जुन्नर : मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे निमदरी ता.जुन्नर येथील नदी किनारी असलेले रेणुकामाता मंदीर व परिसर (आज ता.२८) पाण्याने वेढला गेला.रात्रीपासून सुरू असलेल्या जोराच्या पावसामुळे आज रविवार ता.२८ रोजी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास मंदिरात पुराचे पाणी येण्यास सुरुवात झाली.थोड्याच वेळात मंदिराच्या गाभाऱ्यात तसेच परिसर पाण्याने भरून गेला.

Loading content, please wait...
pune
rain
Pune Crime News
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com