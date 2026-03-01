Pune News: पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील विजेसाठी ३५० कोटी: राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार जगताप यांच्या मुद्द्यांवर माहिती!

पिंपरी: पिंपरी चिंचवडच्या वीज आराखड्यासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्रासह आणि इतर योजनांमधून निधीची तरतूद केली आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ११०० कोटींचा प्रस्ताव आहे. त्यातून पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठी ३५० कोटी आहेत. ताथवडे उपकेंद्राचा प्रस्ताव महापारेषणकडे दीड वर्षांपासून का प्रलंबित आहे, याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. पुण्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत लवकरच बैठक घेऊन या सर्व प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला जाईल, असे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...पिंपरी चिंचवडमधील औद्योगिक, व्यावसायिक आस्थापना व नागरिकांच्या वीजपुरवठ्याबाबत वारंवार तक्रारी येत आहेत. त्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) १९२ कोटींचा प्रस्ताव आणि नागपूर पुणे स्पेशल असिस्टंट स्कीम (एनपीएसएएस) योजनेअंतर्गत १५६ कोटींचा शासनाकडे प्रलंबित प्रस्तावाला मंजुरी देणे आणि दीड वर्षांपासून प्रलंबित ताथवडे उपकेंद्राच्या प्रस्तावाकडे आमदार शंकर जगताप यांनी आक्रमकपणे लक्ष वेधले. त्यावर राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर बोलत होत्या.’.आमदार जगताप म्हणाले, ‘‘आयटीपार्कमुळे रावेत, किवळे, मामुर्डी, वाकड, ताथवडे आणि पिंपळे सौदागर भागात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, विद्युत वाहिन्यांवरील लोड अधिक असल्यामुळे वीज पुरवठ्याची सात्यतता, गुणवत्ता यामध्ये त्रुटी आणि वारंवार वीज खंडित होण्याच्या प्रकारांना नागरिक कंटाळले आहेत..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.मोशी, चऱ्होली आणि ताथवडे येथे अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारा. काळेवाडी, हिंजवडी, बिजलीनगर शाखांचे विभाजन करून नवीन कार्यालये सुरू करा. भोसरीतील ‘सेंच्युरी इंका’ उपकेंद्रामध्ये दोन नवीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बसवा. ओव्हरहेड वाहिन्यांचे भूमिगत वाहिन्यांमध्ये रूपांतर करा.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.