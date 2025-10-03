पुणे

Pune Crime : टीव्ही बंद करायला सांगितला म्हणून केली वडिलांची हत्या; ऐन सणाच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने कोथरुड मध्ये खळबळ

Kothrud Crime News : कोथरुडमध्ये टीव्ही बंद कर आणि औषध टाकण्याच्या कारणावरून चिडलेल्या मानसिक आजारी मुलाकडून वडिलांचा खून, परिसरात हळहळ व्यक्त.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोथरुड : टीव्ही बंद कर आणि माझ्या डोळ्यात औषध घाल असे सांगितल्याने चिडलेल्या मुलाने आपल्या वडिलांच्या गळ्यावर, कानावर चाकूने वार केले. जवळच्या दवाखान्यात उपचारांसाठी हलवलेल्या वडिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन सणाच्या दिवशी दुपारी घडलेल्या घटनेने कोथरुड मध्ये खळबळ उडाली.

pune
crime
family
Kothrud
awareness
mental health

