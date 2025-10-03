Pune Crime : टीव्ही बंद करायला सांगितला म्हणून केली वडिलांची हत्या; ऐन सणाच्या दिवशी घडलेल्या घटनेने कोथरुड मध्ये खळबळ

कोथरुड : टीव्ही बंद कर आणि माझ्या डोळ्यात औषध घाल असे सांगितल्याने चिडलेल्या मुलाने आपल्या वडिलांच्या गळ्यावर, कानावर चाकूने वार केले. जवळच्या दवाखान्यात उपचारांसाठी हलवलेल्या वडिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ऐन सणाच्या दिवशी दुपारी घडलेल्या घटनेने कोथरुड मध्ये खळबळ उडाली. .कोथरुड मधील जयभवानीनगर क चाळ येथे राहणारे तानाजी अनंतराव पायगुडे, वय ७० हे वयोवृध्द असतानाही रंगकाम करुन आपल्या पत्नी व मुलासह उपजिविका भागवत होते. तानाजी पायगुडे यांचा एक मुलगा दहावर्षापूर्वी अपघातामध्ये वारला. दुसरा मुलगा सचिन, वय ४२ हा एका चायनीज गाडीवर काम करत होता. तो मनोरुग्ण असून त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याचे शेजारच्यांनी सांगितले. तानाजी पायगुडे यांची पत्नी सुमन या वयोवृध्द असून वयोमानामुळे त्या देखील फारसे काही काम करु शकत नाहीत..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.अशातच टीव्ही बघत असलेल्या सचिनला त्याच्या वडीलांनी डोळ्यांमध्ये औषध टाकण्यासाठी सांगितले. एवढ्याश्या शुल्लक कारणावरुन चिडलेल्या सचिनने घरातील चाकूने वडिलांवर हल्ला केला. हा प्रकार समजताच शेजारील लोकांनी तानाजी पायगुडे यांना दवाखान्यात दाखल केले. तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. वयोवृध्द सुमन पायगुडे यांना या घटनेने मोठा मानसिक धक्का बसला असून त्यांचे पुनर्वसन करायची आवश्यकता परिसरातील महिलांनी व्यक्त केली.कोथरुड पोलिसांनी सचिनला ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.