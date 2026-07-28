पुणे

Pune Minor Girl Assault Case: पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; रमजान बागवानला ३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

अल्पवयीन मुलीवर चाकूचा धाक दाखवत अत्याचार; आरोपी रमजान बागवानला सखोल तपासासाठी तीन ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी
Minor Girl Assault Case

Minor Girl Assault Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : घरात कोणी नसल्याचा गैरफायदा घेत चाकूने पोट चिरण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी वाकड पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला तीन ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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