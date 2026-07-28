Pune Minor Girl Assault Case: पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; रमजान बागवानला ३ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी

पुणे : घरात कोणी नसल्याचा गैरफायदा घेत चाकूने पोट चिरण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी वाकड पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला तीन ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..रमजान बागवान (वय ५९) असे पोलिस कोठडी सुनावण्यात आलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी मुलीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. मे ते २७ जुलै दरम्यान हा प्रकार घडला. फिर्यादींच्या तिन्ही अल्पवयीन मुली घरामध्ये एकट्या होत्या. त्यातील १० वर्षाची मुलगी घराच्या बाहेर भांडी घासत असताना आरोपीनी तिचे तोंड दाबून घरात नेत तिच्यावर अत्याचार केला. चार वर्षांच्या दुसऱ्या मुलीवर देखील उचलून त्याच्या घरात घेऊन गेला होता, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..दरम्यान, या प्रकरणी बागवान याला न्यायालयात हजर केले असता, त्याच्या सक्षमतेची तपासणी करण्यासाठी, त्याने कशाचे आमिष दाखवून मुलींवर अत्याचार केला?, घटनास्थळाच्या आसपासचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तसेच साक्षीदारांचे जबाब घ्यायचे आहेत, त्याने मुलीला चाकूने मारण्याची धमकी दिली असून, त्याबाबत तपास करण्यासाठी, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? यासह गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी त्याला पोलिस कोठडी द्यावी, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी केली. सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीस पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.