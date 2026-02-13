पुणे

Rajgurunagar Crime : इन्स्टाग्रामवर ओळख; प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याची घटना खेड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
राजगुरुनगर - प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तरुणाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना खेड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. संशयितास पोलिसांनी अटक केली असून, वैभव मुसळे (रा. कडूस, ता. खेड), असे त्याचे नाव आहे.

