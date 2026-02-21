Pune : पुण्यात अल्पवयीनाचा गोळीबार, गुलटेकडी परिसरातील घटनेनं खळबळ

पुण्यातील गुलटेकडी परिसरात अल्पवयीन मुलाकडून गोळीबार करण्यात आल्याच्या घटनेमुळे खळबळ उडालीय. शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास गुलटेकडी इथं गोळीबार झाला. गोळीबार करणारा अल्पवयीन असून तो सराईत गुन्हेगार असल्याचंही समोर आलंय. सुदैवाने या गोळीबारात कुणीही जखमी झालेलं नाहीय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध घेतला जात आहे..पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी, अल्पवयीनांकडून होणारे गुन्हे यामुळे पोलीस दलासमोर आव्हान निर्माण झालंय. यातच आता अल्पवयीन गुन्हेगाराकडून गोळीबार झाल्याच्या घटनेनं चिंता व्यक्त केली जात आहे. दहशत निर्माण करण्यासाठी आरोपीकडून गोळीबार करण्यात आल्याचं प्राथमिक चौकशीत समोर आलं आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांकडे पिस्तुल, बंदुका कुठून आल्या? त्यांना शस्त्रांचा पुरवठा कोण करतंय? असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय..आई बाहेर गेली असताना सावत्र बापाकडून अत्याचार, ७ वर्षांच्या चिमुकलीने चावा घेत करून घेतली सुटका.गुलटेकडी परिसरात गोळीबार झाल्याची माहिती मिळताच पुणे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तपास केला असता दोन गटातील वादानंतर ही गोळीबाराची घटना घडली असल्याचं समजले. सुदैवाने या गोळीबारात कुणीही जखमी झालं नाहीय.या प्रकरणी अल्पवयीन गुन्हेगाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गोळीबार करणारा अल्पवयीन आरोपी सध्या फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत. तर घटनास्थळी पोलिसांनी बंदोबस्तात वाढ केली. अल्पवयीन सराईत आरोपीने गोळीबार केल्याची माहिती दोन ते तीन राऊंड फायर केल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.