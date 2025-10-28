Pune News : किरकोळ सुधारणांमुळे वाहतुकीचा वेग वाढला १० टक्क्यांनी

पुणे - पुणे शहर आणि जिल्ह्यात होणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ स्पर्धेसाठी रस्त्यातील अडथळे दूर करणे, अतिक्रमण काढणे, रस्ते चांगले करणे या सुधारणांमुळे गेल्या महिन्याभरात वाहतुकीचा वेग १० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आगामी काळात हा वेग आणखी वाढावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, किरकोळ कामांकडे दुर्लक्ष करू नका अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे..पुण्यात जानेवारी महिन्यात जागतिक स्तरावरील सायकल स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी शहरातील रस्त्याची स्थितीही सुधारणे आवश्यक आहे. शहरातील प्रमुख ३२ रस्ते आणि २२ चौक या ठिकाणी वाहतूक कोंडी का होते याचे कारणे शोधण्याचे आदेश आयुक्तांनी बैठकीत दिले आहेत.त्यानुसार प्रशासनाने याचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यावर आज महापालिका आणि पोलिसांची एकत्रित बैठक झाली. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते..या बैठकीत महापालिका प्रशासनाने लष्कर भागातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे अतिक्रमण काढले, भर रस्त्यातील पाण्याचा वॉल्व्ह काढणे हे काम केल्याने य भागातील वाहतूक सुरळीत झाली आहे. त्याच प्रमाणे अनेक ठिकाणी रस्त्यातील चेंबर रस्त्याच्या समपातळीत आणले आहेत. बॉटेलनेक होणाऱ्या जागांच्या ठिकाणी रस्ते मोठे करण्याचे काम सुरू आहे. यापद्धतीने शहराच्या विविध भागात कामे सुरू आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.गेल्या महिन्याभरात महापालिका व पोलिसांनी समन्वयाने कामे केल्याने वाहतुकीचा वेग हा पाच ते १० टक्के वाढला आहे, अशी माहिती मनोज पाटील यांनी बैठकीत दिली. ३२ रस्ते २२ चौकातील आणखी काही कामे शिल्लक आहेत. ती लवकर पूर्ण करा अशा सूचना या बैठकीत आयुक्तांनी दिल्या आहेत..ऑटोच्या संख्येवर बंधने घालाशहरात दरवर्षी चार लाख वाहनांची संख्या वाढत आहे. पूर्वी शहरात १० ते २० हजार ऑटो रिक्षा होत्या. आता ही संख्या दीड लाखापर्यंत गेली आहे. राज्य सरकारने शहरातील ऑटोच्या वाढत्या संख्येवर बंधन आणावे अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करणार आहोत. शहरात मेट्रोचे नवीन मार्ग, डीपीतील रस्ते यासह अन्य मोठी कामे होण्यास पाच-सहा वर्ष लागू शकतात. पण शहरातील गंभीर अवस्था बघता कमी कालावधीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे..महापालिकेकडे मनुष्यबळ, पैसा याची करतरता नाही. पण अधिकारी काम करत नसल्याने छोटे प्रश्न वेळीच न सुटल्याने त्यांच स्वरुप गंभीर होत आहे. मी सोलापूर रस्त्याला भेट दिली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताच हा रस्ता स्वच्छ झाला आहे. विनाकारण कामे करण्यास टाळाटाळ करू नका, असे अधिकाऱ्यांना सांगितले असल्याचे आयुक्त राम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले..श्री कंट्रोल चौकात सुधारणानऱ्हे येथील श्री कंट्रोल चौकात एमएससीबीचे अनेकखांब आहेत. तेथे बंद पडलेल्या गाड्या, अतिक्रमण आहे. पुढील महिन्याभरात हे खांब काढून टाकले जाणार आहेत. त्यामुळे या चौकातील वाहतूक कोंडी संपू शकते. त्यावर आजच्या बैठकीच चर्चा झाली आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त दिवटे यांनी सांगितले..दरम्यान गेले अनेक महिने या भागातील नागरिक हा चौक मोठा करा, अतिक्रमण काढा अशी मागणी करत होते. पण महापालिका व पीएमआरडीकडून हद्दीचा वाद घालत असल्याने येते उपाययोजना केल्या जात नव्हत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.