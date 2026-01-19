पुणे

Sugarcane Trolley Overturned : वाणेवाडीत ट्रॉलीभर ऊस अंगावर पडूनही बाप-लेक सुखरूप

‘देव तारी त्याला कोण मारी’ची आली अनुभूती.
सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर - वाणेवाडी (ता. बारामती) येथे ऊस भरून येणाऱ्या ट्रॅक्टरला जोडलेल्या ट्रॉलीचा अॅक्सल तुटला. त्यामुळे चाक तुटून ट्रॉली क्षणांत पलटी झाली आणि शेजारून चाललेल्या दुचाकीवर तीन-चार टन ऊस कोसळला. शेजारच्या चव्हाणवस्तीवरील ग्रामस्थांनी धावाधाव करत काही मिनिटांतच ऊस बाजूला केला आणि दुचाकीवरील बाप-लेकांना सुखरूप बाहेर काढले. युवराज काशिनाथ भिसे (वय ५०) आणि काशिनाथ गोपाळा भिसे (वय ७०) (दोघेही रा. होळ ता. बारामती) अशी जखमींची नावे आहेत.

