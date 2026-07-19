Sangli: साताऱ्याचा निर्णय प्रलंबित, मिरजेचा तात्काळ का? सभापतिपद रद्दला कोर्टात आव्हान देणार; जयंत पाटील, विशाल पाटील यांच्या बैठकीत निर्णय

मिरज: पंचायत समितीचे सभापती-उपसभापतिपद रद्द करण्याच्या निर्णयावर शासनाकडे अपील करण्यात येणार आहे; मात्र तेथे न्याय मिळाला नाही, तर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे महाविकास आघाडीचे नेते आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरले..पुणे विभागीय आयुक्तांनी मिरज पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर पुढे काय भूमिका घ्यायची, याबाबत आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, आमदार इद्रीस नायकवडी, जिल्हा बँकेचे संचालक मनोज शिंदे-म्हैसाळकर, शिवसेना (शिंदे गट) महानगर प्रमुख मोहन वनखंडे, पंचायत समितीच्या सभापती तन्वी कमलेकर, उपसभापती ललिता शेजुळ यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेते, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते..Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांच्या रक्त तपासणीत बदल, हेल्थ बुलेटीनमध्ये डॉक्टर काय म्हणाले? ; २४ तास महत्त्वाचे.विभागीय आयुक्तांनी मिरज पंचायत समितीचे सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द ठरवताना याबाबत ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र शासनाकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सत्ताधारी आघाडीकडून शासनाकडे अपील दाखल करण्याचे ठरले. मात्र तेथे न्याय मिळेल अशा आशेने गाफील न राहता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला..Nagpur: रेल्वेच्या धडकेत सहा हरणांचा मृत्यू, कन्हान रेल्वे स्थानकाजवळील दुर्दैवी घटना.सातारचा निर्णय प्रलंबित, मिरजेचा तत्काळ?विभागीय आयुक्तांचा निर्णय हा राजकीय दबावाखाली घेण्यात आल्याचा आरोप मोहन वनखंडे यांनी केला. वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून, तसेच कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील भूमिका निश्चित करण्याबाबत आजच चर्चा झाली. ‘मिरज पंचायत समितीच्या निवडीत एका सदस्याच्या अनुपस्थितीचा आधार घेत सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द करण्यात आली. मात्र, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत दोन सदस्य अनुपस्थित राहिल्याचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. साताऱ्याबाबत निर्णय न घेता मिरजेबाबत तत्काळ कसा निर्णय होतो, ’असा सवाल त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.