पुणे

Sangli: साताऱ्याचा निर्णय प्रलंबित, मिरजेचा तात्काळ का? सभापतिपद रद्दला कोर्टात आव्हान देणार; जयंत पाटील, विशाल पाटील यांच्या बैठकीत निर्णय

MVA Leaders Hold Strategy Meeting: मिरज पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापती निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात शासनाकडे अपील करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
Sangli

Sangli

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिरज: पंचायत समितीचे सभापती-उपसभापतिपद रद्द करण्याच्या निर्णयावर शासनाकडे अपील करण्यात येणार आहे; मात्र तेथे न्याय मिळाला नाही, तर या निर्णयाला उच्च न्‍यायालयात आव्हान देण्याचे महाविकास आघाडीचे नेते आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरले.

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Maha Vikas Aghadi