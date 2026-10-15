पुणे

Uruli Kanchan Crime : सोरतापवाडी येथील शाळेत अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत गैरवर्तन; शिक्षकावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

सोरतापवाडी येथील एका माध्यमिक विद्यालयात अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी विकासवर्धन वाघमारे या शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
POCSO Case in Uruli kanchan

POCSO Case in Uruli kanchan

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सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन - सोरतापवाडी येथील एका माध्यमिक विद्यालयात अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी विकासवर्धन बाबुराव वाघमारे या शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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