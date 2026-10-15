Uruli Kanchan Crime : सोरतापवाडी येथील शाळेत अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत गैरवर्तन; शिक्षकावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

उरुळी कांचन - सोरतापवाडी येथील एका माध्यमिक विद्यालयात अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी विकासवर्धन बाबुराव वाघमारे या शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन मध्ये भारतीय न्याय संहिता सह बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) कलम ८,१२ अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, या विद्यार्थिनीने पुरोगामी विद्यालयाच्या तक्रार निवारण पेटीमध्ये टाकलेल्या चिठ्ठीमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या चिठ्ठीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी केलेल्या तपासात दि. ०७/१०/२०२६ रोजी दुपारी १२.१५ वा. व दि. १३/१०/२०२६ रोजी दुपारी २.४५ वा. मौजे सोरतापवाडी येथील पुरोगामी माध्यमिक विद्यालयाचे ग्राउंडवर व स्टाफरूममध्ये आरोपी शिक्षकाने अल्पवयीन पीडित मुलीसोबत तिच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे गैरवर्तन केल्याची बाब उघड झाली. त्यानुसार फिर्याद दाखल झाली आहे..या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आरोपी विकासवर्धन बाबुराव वाघमारे (रा. नायगाव, ता. हवेली, जि. पुणे-शिक्षक) याच्याविरुद्ध दि.१४/१०/२०२६ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक बापूसाहेब मत्रे हे करीत आहेत. मात्र या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.