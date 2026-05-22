Leopard Trap : बिबट्याला पकडण्यासाठी लावलेल्या पिंजऱ्यातील कोंबड्या अज्ञात चोरट्यांनी लांबवल्या

घोडेगाव : नारोडी (ता. आंबेगाव) येथील चाफमळा वस्तीवर बिबट्याला पकडण्यासाठी नागरिकांच्या मागणीनुसार वन विभागाने दोन महिन्यापासून पिंजरा लावला होता. बिबट्याला भक्ष म्हणून दोन कोंबड्या ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु या कोंबड्याच अद्याप चोरट्याने पिंजऱ्यातून काढून घेतल्या असल्याची घटना घडली आहे. याचा नागरिकांनी तीव्र संताप व निषेध व्यक्त केला आहे..याबाबत निवृत्त प्राचार्य शरद घोडेकर यांनी याबाबत वनविभागाला कल्पना दिली आहे.वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी रस्ता नसतानाही येथील नागरिकांच्या मदतीने अवघड जागेत पिंजरा लावला होता. त्यामध्ये दोन कोंबड्या ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु बिबट्या मात्र पिंजऱ्यात अडकला नाही. महिन्यापूर्वी त्यातील एक कोंबडी दरवाजा उचकटवून अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेली. राहिलेल्या एका कोंबडी साठी दुसरीही कोंबडी आणून ठेवण्यात आली. दरवाजा दुरुस्त करण्यात आला. परिसरातील नागरिकांच्या वतीने त्यांना रोज चारा व पाणी ठेवण्यात येत होते.वन खातेही बिबट्या अडकण्यासाठी पिंजऱ्याची जागा बदलत होते, परंतु त्यात बिबट्या अडकला नाही..याउलट अज्ञात व्यक्तीने लोखंडी वस्तूचा वापर करून पिंजऱ्याचा दरवाजा पूर्णपणे वाकवला व आतील दोन कोंबड्या घेऊन पलायन केल्याचे दिसून आले.बऱ्याच वेळा असे होते की आपण पिंजरा लावण्यासाठी वन विभागाकडे मागणी करतो. त्याप्रमाणे ते पिंजरा लावतात. बिबट्याला आमिष म्हणून बाजूच्या पिंजऱ्यात कोंबड्या, शेळी, कुत्रा असे पाळीव प्राणी ठेवले जातात..परंतु आपल्यातीलच काही व्यक्ती (त्यांना उपमा काय द्यावी. ?) काही स्वार्थी माणसे आपल्या हव्यासा पोटी इतर नागरिकांच्या मुळावर उठतात. आणि असे प्रकार करतात. थोडा तरी त्यांनी विचार करायला हवा. अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.