Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात

विमाननगर परिसरातून अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी विमानतळ पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे अवघ्या चार तासांत सुखरूप सापडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - विमाननगर परिसरातून अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी विमानतळ पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे अवघ्या चार तासांत सुखरूप सापडली. याप्रकरणी पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्थानकावरून दोघा आरोपींना अटक केली आहे.

