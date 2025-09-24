Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात

पुणे - विमाननगर परिसरातून अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी विमानतळ पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे अवघ्या चार तासांत सुखरूप सापडली. याप्रकरणी पोलिसांनी कल्याण रेल्वे स्थानकावरून दोघा आरोपींना अटक केली आहे..प्रिन्स संजय पाल (वय २१) आणि ओमनारायण छोटेलाल पासवान (वय २०, दोघे रा. विमाननगर, मूळ बिहार) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. फिर्यादीने त्यांची लहान मुलगी २२ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून बेपत्ता असल्याची माहिती विमानतळ पोलिसांना दिली..फिर्यादीने पूर्वी कामावरून काढून टाकलेल्या प्रिन्स पॉल (वय २५) आणि ओमनारायण पासवान या दोघांनीच मुलीचे अपहरण केल्याची शक्यता व्यक्त केली. तक्रार मिळताच अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रांजली सोनवणे यांच्या आदेशानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गोविंद जाधव यांनी पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पथके तयार केली..लेबर कॅम्प परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. आरोपींचे मोबाईल सीडीआर आणि लोकेशन मिळवून तपास सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला आरोपींचे लोकेशन तळेगाव दाभाडे परिसरात आले, त्यानंतर लोणावळा भागात आढळले. रेल्वेमार्गे पळ काढत असल्याची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी मुंबईच्या दिशेने पथक रवाना केले..तपासादरम्यान आरोपी इंद्रायणी एक्स्प्रेसने प्रवास करत असल्याचे निष्पन्न झाले. तत्काळ रेल्वे पोलिसांना आरोपी आणि मुलीचे छायाचित्र पाठवण्यात आले. कल्याण रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने प्रिन्स पाल आणि ओमनारायण पासवान यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून चिमुरडी सुखरूप परत मिळाली असून, तिला आई-वडिलांच्या स्वाधीन करण्यात आले. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत माने करीत आहेत..वरिष्ठ निरीक्षक गोविंद जाधव, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शरद शेळके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक नितीन राठोड यांच्यासह अंकुश जोगदंडे, लालू कन्हे, रूपेश पिसाळ, राकेश चांदेकर, शैलेश नाईक, सचिन मांजरे, दादासाहेब बर्डे, योगेश थोपटे, श्रीमंत यंपाळे, ज्ञानदेव आवारी, हरीप्रसाद पुंडे, शंकर वाघुले यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.