Ambegaon News : खडकवाडीतील बेपत्ता तरुण बुडाल्याची भीती

पारगाव : खडकवाडी (ता. आंबेगाव) येथील मंगळवारी (ता. २३) दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता असलेल्या नितीन नारायण सुक्रे (वय ३६) या तरुणाचे बुधवारी (ता. २४) सकाळी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ कपडे आढळून आले..त्यामुळे तो पाण्यात बुडाला असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, बुधवारी सुमारे सहा तास शोध घेऊनही त्याचा तपास लागला नाही. सायंकाळी साडेसहा वाजता अंधार पडल्यामुळे शोधकार्य थांबवण्यात आले..खडकवाडी येथील माजी उपसरपंच एकनाथ सुक्रे यांचे पुतणे नितीन सुक्रे हे मंगळवारी सकाळी ११ वाजता योगेश सुक्रे या मित्राबरोबर मोटारसायकलवरून पारगावला गेले होते. दरम्यान, नितीन सुक्रे ज्या ठिकाणी दुचाकीवरून उतरले..पोंदेवाडी पाझरतलावाजवळ त्याचे कपडे, जर्किन व चप्पल सापडली, त्यामुळे योगेश सुक्रे यांनी माजी सरपंच अनिल डोके यांना घटनेची माहिती दिली. डोके यांनी सुक्रे यांचे चुलते एकनाथ सुक्रे, आई मंगल सुक्रे व पत्नी रेखा सुक्रे यांना सापडलेले कपडे दाखविले. त्यानंतर ते सुक्रे यांचे असल्याची खात्री झाली..