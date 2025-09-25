पुणे

Ambegaon News : खडकवाडीतील बेपत्ता तरुण बुडाल्याची भीती

Police Investigation : पारगावातील नितीन सुक्रे बेपत्ता, त्याचे कपडे तलावाजवळ सापडले; बुडाल्याची भीती व्यक्त, शोधकार्य अंधारामुळे थांबवले.
पारगाव : खडकवाडी (ता. आंबेगाव) येथील मंगळवारी (ता. २३) दुपारी दोन वाजल्यापासून बेपत्ता असलेल्या नितीन नारायण सुक्रे (वय ३६) या तरुणाचे बुधवारी (ता. २४) सकाळी पोंदेवाडी येथील पाझर तलावाजवळ कपडे आढळून आले.

