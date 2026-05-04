12th Result: एमआयटी ज्युनिअर कॉलेजचा बारावीचा १०० टक्के निकाल

लोणी काळभोर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेत लोणी काळभोर येथील एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल ज्युनिअर कॉलेजचे विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या तिन्ही शाखांमधील सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून विद्यालयाचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. या वर्षी एकूण २७४ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. त्यामध्ये वाणिज्य शाखेतील ११५, विज्ञान शाखेतील १५३ आणि कला शाखेतील ६ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. सर्व विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवून महाविद्यालयाच्या यशाची परंपरा कायम राखली आहे..वाणिज्य शाखेत अल्वीरा बागवान ९५ टक्के गुणांसह प्रथम तर जोएल मास्करनेस आणि संस्कार गांधी यांनी ९२.३३ टक्के गुण मिळवत संयुक्तपणे द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे. विज्ञान शाखेत अश्लेषा मंडाले ८५.८३ टक्के मिळवत प्रथम आली आहे तर श्रेया काळभोर ८५.६७ टक्के गुणांसह द्वितीय आणि निशा नागवडे हिने ८४ टक्के गुण मिळवत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. कला शाखेत श्रीयुक्ता काकुमणी हिने ८७ टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक मिळवला. .सर्व यशस्वी विद्यार्थी, पालक व त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे माईर्स एमआयटी संस्थेच्या विश्वस्त व महासचिव प्रा. स्वाती कराड-चाटे व ज्युनिअर कॉलेजच्या प्रकल्प संचालिका डॉ. ज्योती जोतवानी आणि प्राचार्या रिपल शर्मा यांनी अभिनंदन केले. तसेच या विद्यार्थ्यांच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल त्यांचे कौतुक करत त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. महाविद्यालयाने नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला असून, विद्यार्थ्यांची मेहनत, शिक्षकांचे प्रभावी मार्गदर्शन आणि पालकांचा पाठिंबा यामुळेच विद्यार्थ्यांनी हे यश संपादन केले असल्याचे प्राचार्या रिपल शर्मा यांनी सांगितले.