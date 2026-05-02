Chas-Kaman Dam: चास-कमान धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने घटला; पाणलोट क्षेत्रात तीव्र पाणीटंचाई

चास: चास-कमान ( ता. खेड ) धरणातून सोडण्यात येत असलेले उन्हाळी आवर्तन सुरूच असून धरणात केवळ २४.४७ टक्के ( १.२० टीएमसी ) पाणीसाठा शिल्लक राहिला असून कालव्याव्दारे सुमारे ५६० क्युसेक्स वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होतो आहे, मागील वर्षी धरणात १५.९४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत तो ९ टक्यांनी अधिक आहे. आवर्तन सुरू असल्याने धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आहे..खेड़ तालुक्यासह शिरूर तालुक्याचे नंदनवन करणाऱ्या चास-कमान धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने मृत साठ्याकडे झेपावत आहे. चालू वर्षी धरणातून सर्वप्रथम १४ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व वरिष्ठांच्या आदेसानुसार कालव्याव्दारे आवर्तन सुरू करण्यात आले त्यावेळी धरणात ९७.१५ टक्के म्हणजेच ८.३२ टिएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता, ते आवर्तन ४ मार्च रोजी बंद करण्यात आले त्यावेळी धरणात ५०.६३ टक्के म्हणजेच ४.७९ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. त्यानंतर ११ मार्च रोजी धरणातून उन्हाळी आवर्तन सोडण्यास सुरूवात झाली, ते आवर्तन आजतागायत सुरूच असून धरणात सद्य स्थितीत २४.४७ टक्के ( १.२० टीएमसी ) पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. मागील वर्षी आजच्या दिवशी धरणात १५.९४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. .कालव्यातून सोडण्यात आलेल्या आवर्तनामूळे धरणाच्या खालच्या बाजूस असणाऱ्या कालव्यालगतच्या व नदिपात्रालगतच्या गावांना ह्या पाण्याचा फायदा झाला असला तरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात त्यामूळे प्रचंड पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील मोरोशी, खरोशी, धुवोली, आव्हाट, शिरगांव यांसह अन्य गावांमध्ये पाणीटंचाई भेडसावत असून पून्हा एकदा धरणांतर्गत पोटबंधारे हा विषय जोर धरतो आहे. सद्य स्थितीत या गावांमध्ये पाणलोटचे भिमा नदीचे पात्र कोरडे असल्याने नदिपात्राची पाहणी करून बंधाऱ्यांची जागा निश्चिती करण्याची गरज आहे. मागील वर्षी ( २०२५ ) खेडच्या पश्चिम पट्यातील टोकावडे येथे दशक्रियेच्या कार्यक्रमात खेडचे आमदार बाबाजी काळे यांनी नागरिकांना आश्र्वासन देताना दोन वर्षात धरणांतर्गत पोटबंधारे पूर्ण केले जातील असे सांगीतल्याने दशक्रियेच्या कार्यक्रमातही नागरिकांनी या घोषणेचे टाळ्या वाजून स्वागत केले होते, आता त्या आश्र्वासनांची नागरिक प्रतीक्षा करत आहेत..आवर्तनाबाबत व पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखीव ठेवण्याबाबत धरण प्रशासनाशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगीतले होते की धरणातील मृतसाठा एक टिएमसी असून तो शिल्लक ठेवून उपयुक्त पाणीसाठ्यातून १८ एमएमक्युब म्हणजेच आठ ते नऊ टक्के पाणीसाठा पिण्याच्या पिण्यासाठी राखून ठेवला जाईल.