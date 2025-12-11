पुणे

Pune District News : अकृषिक जमिनीची २५ एकर मर्यादा अव्यवहार्य; ती पाच किंवा तीन एकरपर्यंत कमी करण्याची आमदार राहुल कुल यांची मागणी!

MLA Rahul Kul : अकृषिक जमिनीची मर्यादा २५ एकरांवरून ३ ते ५ एकरांपर्यंत कमी करण्याची मागणी आमदार राहुल कुल यांनी अधिवेशनात केली. गायरान जमिनीवरील घरांचा प्रश्न, नियमितीकरण आणि नियोजनबद्ध नागरी विकास या मुद्द्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे) : अकृषिकसाठी आवश्यक २५ एकर जमिनीची मर्यादा कमी करुन पाच ते तीन एकर करावी तसेच गायरान जमिनीं वरील घरांचा प्रश्न सोडवून विकास प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख करावी अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात केली आहे.

