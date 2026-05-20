Daund RTO : दौंडमध्ये वाहन परवाना शिबीर पुन्हा सुरू करण्याची आमदार राहुल कुल यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी

प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) : दौंड येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वाहन परवाना शिबीर कोविड काळापासून बंद आहे. तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी पुन्हा नियमितपणे सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात आमदार कुल यांनी नुकतीच मुंबईत मंत्री सरनाईक यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर मागणीचे निवेदन दिले. आमदार राहुल कुल यांनी सांगितले की, दौंड शहर आणि तालुक्यातील तरुण, वाहनचालक आणि नागरिकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स (वाहन परवाना) व आरटीओ संबंधित इतर कामांसाठी सध्या लांबचा प्रवास करून बारामती येथे जावे लागत आहे. कोविडच्या पूर्वी दौंड येथे नियमितपणे वाहन परवाना शिबिरांचे आयोजन केले जात होते, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरच नागरिकांची कामे होत असत. मात्र, कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात ही शिबिरे तात्पुरती बंद करण्यात आली होती..सध्या परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाली आहे . तरीसुद्धा शिबीर अद्याप सुरू न झाल्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण वर्गाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आरटीओ कामांसाठी त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात आहे. नागरिकांची हीच मोठी गैरसोय दूर करण्यासाठी दौंड येथील हे शिबीर तातडीने पूर्ववत आणि नियमित सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे..आमदार राहुल कुल यांच्या या मागणीवर आणि निवेदनावर परिवहन मंत्री नामदार प्रताप सरनाईक यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. दौंड आणि परिसरातील नागरिकांना आरटीओ सेवा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध करून देण्यासाठी हे वाहन परवाना शिबीर लवकरात लवकर नियमितपणे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार कुल यांनी दिली.