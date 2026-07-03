Pune News: बालकांच्या आरोग्यासाठी विधानसभेत आवाज; हानिकारक पेये आणि भेसळीवर सरकारची मोठी घोषणा, आ. राहुल कुल यांच्या मागणीला यश

-प्रकाश शेलार खुटबाव (पुणे): राज्यातील शाळकरी मुलांचे आरोग्य आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबवण्यासाठी शाळा परिसरात विकली जाणारी हानिकारक शितपेये, कटिंग पान आणि दुधातील भेसळ यावर राज्य सरकारने तातडीने कडक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...यावर उत्तर देताना, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी राज्यात अन्न चाचणीसाठी नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येत असून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले..आमदार राहुल कुल यांनी अधिवेशनात अत्यंत संवेदनशील विषय उपस्थित करताना सांगितले की, "पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळांच्या परिसरात 'स्टिंग' सारखी एनर्जी ड्रिंक्स, आरोग्याला घातक असणारे 'कटिंग पान' आणि विविध प्रकारच्या फ्लेव्हर्ड मिल्कची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. यामध्ये कृत्रिम रंग, अतिरिक्त साखर आणि काही ठिकाणी चक्क अंमली पदार्थांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे शाळकरी मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होत असून, राज्य सरकारने अशा हानिकारक पेयांवर तातडीने बंदी घालण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी व राज्यव्यापी मोहीम राबवावी. तसेच, राज्यातील दुधातील भेसळ हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असून बहुतांश मिल्क कलेक्शन सेंटर्सवर टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नाही. सरकारने यावर विशेष धोरण आणावे, अशी मागणीही आ. कुल यांनी लावून धरली. तपासणीसाठी घेतलेले जे अन्न नमुने सदोष आढळले आहेत, त्या कंपन्यांचे बॅचेस रिकॉल करून त्यांच्यावर काय कारवाई करावी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..यावेळी मंत्री नरहरी झिरवळ सांगितले की, "राज्यात सध्या मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे ३ अत्याधुनिक अन्न चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. तसेच पुणे, नाशिक, रायगड आणि यवतमाळ येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. याशिवाय सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर आणखी २२ लॅब्स उभारण्यात येत आहेत." त्यांनी पुढे सांगितले की, "पूर्वी अन्न नमुन्यांचा अहवाल येण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी लागायचा. मात्र, आता नवीन कार्यपद्धतीमुळे १ महिन्याच्या आत अहवाल उपलब्ध होत आहे. पुढील महिन्यापासून हा कालावधी आणखी कमी केला जाईल, जेणेकरून दोषींवर तातडीने कारवाई करता येईल. तसेच, सदोष आढळलेल्या कंपन्यांची नावे लवकरच सभागृहाच्या पटलावर ठेवून पुढील कडक पावले उचलली जातील.".Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...\rमतदारसंघातील आणि राज्यातील बालकांचे आरोग्य सुरक्षित राखण्यासाठी व नागरिकांना निर्भेळ अन्न-दूध मिळवून देण्यासाठी आपला हा पाठपुरावा यापुढेही सुरू राहील, असा विश्वास आमदार राहुल कुल यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.