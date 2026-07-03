पुणे

Pune News: बालकांच्या आरोग्यासाठी विधानसभेत आवाज; हानिकारक पेये आणि भेसळीवर सरकारची मोठी घोषणा, आ. राहुल कुल यांच्या मागणीला यश

Rahul Kul raises child health issue in Maharashtra Assembly: शाळा-महाविद्यालय परिसरातील घातक शीतपेये, कटिंग पान व भेसळयुक्त दुधाविरोधात राज्यव्यापी मोहीम; नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा व दोषींवर कडक कारवाईची
Special Campaign Against Adulterated Milk and Unsafe Soft Drinks Announced in Maharashtra Assembly

Special Campaign Against Adulterated Milk and Unsafe Soft Drinks Announced in Maharashtra Assembly

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे): राज्यातील शाळकरी मुलांचे आरोग्य आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ थांबवण्यासाठी शाळा परिसरात विकली जाणारी हानिकारक शितपेये, कटिंग पान आणि दुधातील भेसळ यावर राज्य सरकारने तातडीने कडक पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

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