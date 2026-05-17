Nursing Day Celebration: समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंगमध्ये जागतिक परिचारिका दिन उत्साहात साजरा

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंगमध्ये जागतिक परिचारिका दिन उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंगमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कॅम्पस डायरेक्ट प्रा.राजीव सावंत होते. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके,उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके,माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके,समर्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंगच्या प्राचार्या ऐश्वर्या गटकळ, समर्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंगचे प्राचार्य भूतकर, समर्थ आयुर्वेदिक हॉस्पिटलचे डॉ.रमेश पाडेकर, डॉ.शिवाजी खेमनार, यशवंत फापाळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी प्रा. सानिया शेख व प्रा. हर्षदा गोफणे यांनी जागतिक परिचारिका दिनाच्या घोषवाक्याचे महत्त्व स्पष्ट करत परिचारिकांची समाजातील भूमिका अधोरेखित केली..यावेळी महाविद्यालयात आयोजित विविध स्पर्धांमधील विजेत्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रा.किशोर बोऱ्हाडे ,प्रा.हर्षदा गोफणे ,आयेशा जमादार,सानिया शेख,उज्वला साळवे,स्नेहल येवले आदींनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पूनम कसबे यांनी, सूत्रसंचालन तैबा पटेल यांनी, तर आभारप्रदर्शन प्रा.सानिया शेख यांनी केले.