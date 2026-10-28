पुणे

पुणे पदवीधरमध्ये हर्षदा देशमुख आघाडीवर, तर शिक्षक मतदारसंघात विद्यमान आमदारांना धक्का; कुणाला किती मतं?

Pune MLC Election Result पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख जाधव या आघाडीवर आहेत. तर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे पहिल्या क्रमांकावर आहेत.
Pune MLC Election Result

Pune MLC Election Result

Esakal

सूरज यादव
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MLC Election Result: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीत दोन्ही ठिकाणी चुरस कायम आहे. पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख जाधव या आघाडीवर आहेत. तर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. दोन्ही मतदारसंघांतील मतमोजणी प्रक्रिया अजून सुरू आहे.

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