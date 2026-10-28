पुणे पदवीधरमध्ये हर्षदा देशमुख आघाडीवर, तर शिक्षक मतदारसंघात विद्यमान आमदारांना धक्का; कुणाला किती मतं?

MLC Election Result: पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीत दोन्ही ठिकाणी चुरस कायम आहे. पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या हर्षदा देशमुख जाधव या आघाडीवर आहेत. तर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. दोन्ही मतदारसंघांतील मतमोजणी प्रक्रिया अजून सुरू आहे..पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपच्या स्मिता जाधव आणि महाविकास आघाडीच्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्यात प्रमुख लढत आहे. हर्षदा जाधव यांना १ लाख ११ हजार २७९ मते मिळाली आहेत. स्मिता जाधव यांच्या खात्यात १ लाख २ हजार ४२७ मते आहेत. हर्षदा जाधव यांना विजयाचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी आणखी १ हजार ८१६ मतांची गरज आहे..Pune Teachers Constituency : अभिजीत बिचुकले यांना मोठा धक्का! पुणे शिक्षक मतदारसंघात मोठा पराभव; फक्त १९ मते मिळाली.पदवीधर मतदारसंघात आतापर्यंत २१ उमेदवार बाद झाले आहेत. बाद झालेल्या उमेदवारांच्या मतांचे पुढील पसंतीक्रमानुसार हस्तांतरण झाल्यानंतर निकालाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. सुनील मोदी यांना ३ हजार ६६, सोमनाथ साळुंके यांना २ हजार ६३८, नामदेव जाधव यांना १ हजार ९५५, तर लक्ष्मण हरणावळ यांना १ हजार ४७२ मते मिळाली आहेत..पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे कौस्तुभ गावडे १८ हजार ३८५ मतांसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत. सचिन सानप ११ हजार ९८३ मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर, तर दत्तात्रय सावंत १० हजार ८९१ मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांना धक्का बसला आहे. त्यांना केवळ ८ हजार ९६५ मते मिळाली असून २६व्या फेरीअखेर ते बाद झाले आहेत..शिक्षक मतदारसंघात विजयाचा कोटा २५ हजार ७५६ मतांचा आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही उमेदवाराला हा कोटा पूर्ण करता आलेला नाही. आतापर्यंत २७ उमेदवार बाद झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे हस्तांतरण निर्णायक ठरणार आहे. कौस्तुभ गावडे यांची आघाडी कायम असली तरी त्यांचा विजय अद्याप निश्चित झालेला नाही. दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमुळे निकालाचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.