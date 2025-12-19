Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेकडे तरुणांची गर्दी; ५०० इच्छुकांच्या मुलाखती!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणाला उमेदवारी द्यायची हे ठरविण्यासाठी आज (ता. १९) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शहर कार्यालयात पार पडल्या. यावेळी तरुण उमेदवारांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी दाखवली असून, पक्षाकडून त्यांचा संपर्क, संघटना बांधणी, शिक्षण याची पडताळणी करून उमेदवारी जाहीर केली जाणार आहे. सुमारे ५०० जणांच्या मुलाखती आज दिवसभरात पार पडल्या..महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे या पक्षांची महाविकास आघाडी होणार आहे. त्यांच्यातील जागा वाटप अजून निश्चित झालेले नाही, पण या सर्व पक्षांकडून सर्व ४१ प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन चाचपणी केली जात आहे. या मुलाखतीमुळे जागा वाटप करताना योग्य उमेदवार ठरविण्यासाठी मदत होणार आहे. मनसेनेइच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. मनसेचे नेते बाबू वागस्कर, शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, किशोर शिंदे, हेमंत संभूस, गणेश सातपुते, बाळा शेडगे यांनी आज रात्री उशिरापर्यंत मुलाखती घेतल्या..Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.उमेदवारांची निवड करताना पक्षनिष्ठेसह वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, व्यावसायिक पार्श्वभूमी आणि आतापर्यंत केलेल्या पक्षकार्याची सखोल पडताळणी करण्यात येत होती. तसेच संबंधित प्रभागातील जनसंपर्क, भौगोलिक व प्रशासकीय ज्ञान आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी याचाही बारकाईने आढावा घेण्यात आला. मुलाखतीदरम्यान काही इच्छुकांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास दिसत होता, तर काही जण चिंताग्रस्त असल्याचेही जाणवत होते. .या मुलाखत प्रक्रियेत युवा वर्ग आणि महिलांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला. अनेक कार्यकर्ते आणि महिला पदाधिकारी आपल्या कार्याचा अहवाल, आंदोलनांचा तपशील आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेची माहिती घेऊन मुलाखतीसाठी उपस्थित होते. मुलाखतीच्या माध्यमातून उमेदवारांचे कामकाज, दृष्टिकोन आणि निवडणूक तयारी याबाबत सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार असून, तो वरिष्ठ पातळीवर सादर करण्यात येईल. अंतिम निर्णयासाठी हा अहवाल पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यानंतरच अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.