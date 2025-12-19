Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेकडे तरुणांची गर्दी; ५०० इच्छुकांच्या मुलाखती!

पुणे

MNS Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेकडून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तरुण आणि महिलांचा सहभाग वाढत असून अंतिम निर्णय राज ठाकरे घेणार आहेत.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत कोणाला उमेदवारी द्यायची हे ठरविण्यासाठी आज (ता. १९) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शहर कार्यालयात पार पडल्या. यावेळी तरुण उमेदवारांनी निवडणूक लढविण्याची तयारी दाखवली असून, पक्षाकडून त्यांचा संपर्क, संघटना बांधणी, शिक्षण याची पडताळणी करून उमेदवारी जाहीर केली जाणार आहे. सुमारे ५०० जणांच्या मुलाखती आज दिवसभरात पार पडल्या.

