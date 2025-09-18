पुणे

MNS Protest : सुप्रिया सुळे व आयुक्तांच्या पाहणीतच नागरिकांचा संताप; धायरीत आंदोलन

Dhayari Road : धायरी परिसरातील प्रलंबित डीपी रस्त्यासाठी नागरिक व मनसे कार्यकर्त्यांनी संतप्त आंदोलन करत प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.
सकाळ वृत्तसेवा
धायरी : धायरी परिसरातील प्रलंबित डीपी रस्त्याच्या कामाबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी आंदोलन करून महापालिका प्रशासनाला निवेदन दिले. दीर्घकाळापासून हा रस्ता प्रलंबित असल्याने नागरिक आणि वाहनचालकांना दररोज मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता वाहतुकीचा ताण प्रचंड वाढला असून, या रस्त्याशिवाय कोंडी टाळणे कठीण झाले आहे.

