पुणे

Pune News : साहित्य खरेदी प्रकरणात कारवाईचा अभाव; मनसेचे महापालिकेत आंदोलन

PMC store department corruption : पुणे महापालिकेच्या भांडार विभागात कोट्यवधींचे साहित्य न वापरता गोदामात पडून असल्याचा आरोप मनसेने केला. चौकशीचे आदेश असूनही कारवाई न झाल्याने मनसेने महापालिकेत आंदोलन केले. चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भांडार विभागाकडून कोट्यावधी रुपयांचे साहित्य खरेदी करूनही त्याचा वापर न करता अनेक वर्ष गोदामात टाकून देण्यात आले. यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेने केले होता. त्‍याविरोधात आयुक्त नवल किशोर राम यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही अद्याप कोणावरही कारवाई न केल्याच्या विरोधात आज मनसेचे महापालिकेत आंदोलन केले.

