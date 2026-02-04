Pune News : साहित्य खरेदी प्रकरणात कारवाईचा अभाव; मनसेचे महापालिकेत आंदोलन

पुणे : भांडार विभागाकडून कोट्यावधी रुपयांचे साहित्य खरेदी करूनही त्याचा वापर न करता अनेक वर्ष गोदामात टाकून देण्यात आले. यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेने केले होता. त्याविरोधात आयुक्त नवल किशोर राम यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही अद्याप कोणावरही कारवाई न केल्याच्या विरोधात आज मनसेचे महापालिकेत आंदोलन केले. .मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात केदार कोडोलीकर, महेश शिर्के, ऋषी सुतार, प्रशांत भोलागीर, प्रियांका पिसे आदी सहभागी झाले होते.भांडार विभागाने २०१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी ७५ लाख रुपयांचे गणवेशाचे कापड, ६९.७१ लाखाच्या साड्या खरेदी केल्या. त्याचे पैसे ठेकेदाराला दिले. पण गेल्या कर्मचाऱ्यांना हे कपडे दिले नाहीत. घनकचरा विभागाच्या मागणीनुसार भांडार विभागाने ५० लाख रुपये खर्च करून ऑगस्ट २०२३ मध्ये २० हजार किलो सिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पावडर, ४ हजार लिटर लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट इकोचीपची खरेदी केली. .Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी.ती देखील पडून आहे. भांडार विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व लेखा व वित्त विभाग यांनी केवळ ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी या निविदा काढल्या असा आरोप मनसेने केले होता. त्यामुळे आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त अरविंद माळी यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. पण अजूनही कोणावरही कारवाई न झाल्याने मनसेने आज दुपारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन केले..अतिरिक्त आयुक्त दिवटे म्हणाले, ‘‘याप्रकरणात चौकशी पूर्ण झाली असून, आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसही काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.