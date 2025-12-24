Mokhada Forest Fire : मोखाड्यात वणव्यांमुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात; मानवी वस्तीत हिंस्र प्राणी!

मोखाडा : जंगलातील वन्य प्राण्यांची शिकार करण्यासाठी काही समाजकंटक मोखाड्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वतवड्या डोंगर परिसरात रात्रीच्या वेळेस वणवे पेटवले जात आहेत. या घटनांमुळे वन्यजीवांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून मौल्यवान वनौषधी नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सदरच्या घटनांमुळे संपूर्ण पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे..सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांमधील मोखाड्यातील वतवड्या डोंगराचा परिसर हा घनदाट जंगलाने वेढलेला असून येथे विविध प्रकारचे वन्यप्राणी वास्तव्यास असुन येथे मोठ्या प्रमाणावर वनौषधीची वनसंपदा आहे. याच जंगलात काही समाजकंटक रात्रीच्या सुमारास, वनवा पेटवून वन्यजीवांची शिकार करत आहेत. या घटना अलिकडच्या काळात वारंवार घडु लागल्या आहेत. या वणव्यांच्या घटनांमुळे वन्यप्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. तसेच जुन्या जाणत्या नागरीकांनी जतन करत राखलेली वनौषधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन नष्ट होत आहे. .शिकारीसाठी डोंगरांना वणवे,.अनेक प्राणी जीव वाचवण्यासाठी जंगलाबाहेर येण्यास मजबूर झाले आहेत. त्यामुळे वन्यजीवांनी आपला मोर्चा मानवी वस्तीकडे वळवला आहे. अलिकडच्या काळात बिबट्याने मानवी वस्तीत घुसून धुमाकूळ घातल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याबरोबर तरस, कोल्हे आणि ससे मानवी वस्तीकडे धाव घेऊ लागले आहेत. त्यांचे नागरीकांना नियमित दर्शन घडत आहे. नागरीकांच्या कुत्रे, मांजर, शेळी, मेंढी, कुबड्या या पाळीव प्राण्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये या प्रकाराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.मोखाडा वनविभागाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी,अशी मागणी आहे. रात्रीची गस्त वाढवणे, संशयितांवर कडक कारवाई करणे, तसेच वनक्षेत्रात वणवे रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे गरजेचे असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे..जंगलातील वनौषधी, पर्यावरणातील झाडे, वन्यजीवांचे प्राण वाचविणे आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे हे वनविभागासमोर मोठे आव्हान आहे. यासाठी कठोर व त्वरित कार्यवाही होणे अत्यावश्यक असुन वणव्यांमुळे जंगलातील हिंस्र प्राणी मानवी वस्तीकडे चालक करू लागले आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.