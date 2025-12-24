पुणे

Mokhada Forest Fire : मोखाड्यात वणव्यांमुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात; मानवी वस्तीत हिंस्र प्राणी!

Forest Conservation : मोखाडा वतवड्या डोंगर परिसरात रात्रीच्या वणव्यांमुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. वनौषधी नष्ट होणे आणि मानवी-वन्यजीव संघर्ष वाढल्याने त्वरित उपाययोजना आवश्यक आहे.
भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा : जंगलातील वन्य प्राण्यांची शिकार करण्यासाठी काही समाजकंटक मोखाड्यापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वतवड्या डोंगर परिसरात रात्रीच्या वेळेस वणवे पेटवले जात आहेत. या घटनांमुळे वन्यजीवांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असून मौल्यवान वनौषधी नष्ट होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सदरच्या घटनांमुळे संपूर्ण पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

