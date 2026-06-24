पुणे

Pune Solapur Accident: मोबाईलवर बोलणे ठरले जीवावर! पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; दुचाकीच्या धडकेनंतर ट्रक चालकाचा पाय चिरडला

police register FIR in Pune highway accident case: मोबाईलवर गप्पा मारणाऱ्या निष्काळजी दुचाकीस्वारामुळे महामार्गावर साखळी धडक; ट्रकचालकाचा पाय चिरडला, डोक्यालाही गंभीर दुखापत
Road Tragedy in Loni Kalbhor: Mobile-Using Rider Triggers Chain Accident

Road Tragedy in Loni Kalbhor: Mobile-Using Rider Triggers Chain Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोबाईलवर बोलत असलेल्या दुचाकीस्वाराच्या निष्काळजीपणामुळे एका ट्रक चालकावर गंभीर संकट ओढवले आहे. रस्ता पायी ओलांडत असताना दुचाकीची धडक बसून खाली पडलेल्या चालकाच्या अंगावरून वाहन गेल्याने त्यांचा पाय चिरडला गेला. या भीषण अपघातात ट्रक चालक गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर पिंपरी-चिंचवड येथील डी. वाय. पाटील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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