Pune Solapur Accident: मोबाईलवर बोलणे ठरले जीवावर! पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; दुचाकीच्या धडकेनंतर ट्रक चालकाचा पाय चिरडला

लोणी काळभोर : पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोबाईलवर बोलत असलेल्या दुचाकीस्वाराच्या निष्काळजीपणामुळे एका ट्रक चालकावर गंभीर संकट ओढवले आहे. रस्ता पायी ओलांडत असताना दुचाकीची धडक बसून खाली पडलेल्या चालकाच्या अंगावरून वाहन गेल्याने त्यांचा पाय चिरडला गेला. या भीषण अपघातात ट्रक चालक गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर पिंपरी-चिंचवड येथील डी. वाय. पाटील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.धनाजी विठ्ठल थोरबोले (वय ४५) असे जखमीचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांचा मुलगा रोहन धनाजी थोरबोले (रा. लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात दुचाकीस्वार आणि पांढऱ्या रंगाच्या किया कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धनाजी थोरबोले हे कुंजीरवाडी येथील हटकेश्वर कंपनीत गेल्या चार वर्षांपासून ट्रक चालक म्हणून कार्यरत आहेत. १९ जून रोजी रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास ते कामावरून घरी परतत असताना लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील राजेंद्र पेट्रोलपंपासमोर पायी रस्ता ओलांडत होते. त्याचवेळी मोबाईलवर बोलत असलेल्या एका दुचाकीस्वाराने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे ते रस्त्यावर कोसळले..त्याचवेळी, मागून येणाऱ्या एका वाहनचालकाने प्रसंगावधान राखत तात्काळ ब्रेक लावले. मात्र त्याच्या पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या किया कारने समोरील वाहनाला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे पुढील वाहन थोरबोले यांच्या अंगावर गेल्याने त्यांचा डावा पाय फ्रॅक्चर झाला आणि डोक्यालाही गंभीर दुखापत झाली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सीसीटीव्ही फुटेजमधून अपघाताचा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला असून जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मोटार वाहन अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून लोणी काळभोर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.