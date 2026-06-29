पुणे

Kedgaon Crime : गर्भलिंगनिदान रॅकेटचा मोबाइल व्हॅनद्वारे विस्तार; मुख्य सूत्रधार अद्याप पोलिसांच्या हाती लागेना

दौंड तालुक्यातील गर्भलिंगनिदान रॅकेटमध्ये केवळ अण्णा गिरीच नव्हे, तर फलटणमधील एका डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखाली समांतर रॅकेट कार्यरत असल्याची खळबळजनक चर्चा आहे.
Illegal Sex Determination Network

Illegal Sex Determination Network

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केडगाव - दौंड तालुक्यातील गर्भलिंगनिदान रॅकेटमध्ये केवळ अण्णा गिरीच नव्हे, तर फलटणमधील एका डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखाली समांतर रॅकेट कार्यरत असल्याची खळबळजनक चर्चा आहे. या मास्टरमाईंडने प्रशिक्षित केलेल्या तोतया डॉक्टरांनी पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत व्हॅनद्वारे लिंगनिदानाचे जाळे पसरवले आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
doctor
racket
kedgaon