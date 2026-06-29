Kedgaon Crime : गर्भलिंगनिदान रॅकेटचा मोबाइल व्हॅनद्वारे विस्तार; मुख्य सूत्रधार अद्याप पोलिसांच्या हाती लागेना

केडगाव - दौंड तालुक्यातील गर्भलिंगनिदान रॅकेटमध्ये केवळ अण्णा गिरीच नव्हे, तर फलटणमधील एका डॉक्टरच्या मार्गदर्शनाखाली समांतर रॅकेट कार्यरत असल्याची खळबळजनक चर्चा आहे. या मास्टरमाईंडने प्रशिक्षित केलेल्या तोतया डॉक्टरांनी पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत व्हॅनद्वारे लिंगनिदानाचे जाळे पसरवले आहे..पोलिसांनी सध्या गिरीशी संबंधित डॉक्टरांवर तपास केंद्रित केला असला तरी, या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार अद्याप मोकाट असल्याचे बोलले जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची ओपीडी कमी असली तरी त्यांची मालमत्ता अफाट आहे. एका आरोपी डॉक्टरचे सात कोटींचे रुग्णालय निर्माणाधीन आहे. विशेष म्हणजे, गुन्हा दाखल झालेल्या पाच डॉक्टरांमध्ये सर्व पती-पत्नी असून त्यांच्या रुग्णालयाबाहेर स्थानिक वाहनांपेक्षा (एमएच ४२) बाहेरील जिल्ह्यातील वाहनांची मोठी गर्दी असायची..या प्रकरणात पारगाव येथील मंगलमूर्ती हॉस्पिटलचे डॉ. सुमंत शितोळे, फरार डॉ. सुंदरम कदम आणि बापू जांबले यांच्यावर कारवाई झाली आहे. डॉ. शितोळे (मधुकाका शितोळे नव्हेत) हे एका प्रतिष्ठित राजकीय घराण्याशी संबंधित असून, डॉ. कदम हे निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याचे चिरंजीव आहेत. तसेच एका उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या डॉक्टर बहिणीवरही गुन्हा दाखल झाला आहे. या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या अन्य डॉक्टरांवर आणि संशयास्पद रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे..मुख्य आरोपी अण्णा गिरी याने मी फलटणच्या संबंधित डॉक्टरकडून गर्भलिंग निदान कसे करायचे याबाबत प्रशिक्षण घेतल्याचा जबाब दिला आहे. या अनुषंगाने तपास व पुरावे गोळा करायचे काम सुरू आहे. पुरावे मिळाले की कारवाई होईल.- संतोष तासगावकर, पोलिस निरीक्षक, यवत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.