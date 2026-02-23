Warkari Wedding: आधुनिक लग्नात वारकरी परंपरेचा झेंडा! डीजेला फाटा देत बढेकर कुटुंबाने मुलीच्या लग्नात घडवून आणला 'भक्ती सोहळा', परिसरात चर्चा

-सुदाम बिडकरपारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या जारकरवाडी येथील भगवान तुकाराम बढेकर यांनी मुलीच्या लग्नात साखरपुडा मिरवणुक, नवरदेवाची मिरवणुक असो कि वरात डीजे ला फाटा दिला असून ३५ बाल वारकऱ्यांच्या सोबतीने टाळ-मृदुंगाच्या गजरात “ विठ्ठल माझा.. विठ्ठल माझा.. मी विठ्ठलाचा” भजनाच्या स्वरात भक्तीमय वातावरणात नवरदेव व नवरी ने हातात विठ्ठल रुख्मिणीची मुर्ती घेऊन लग्न मंडपात आगमन केल्याने परिसरात या नवदांपत्याचे कौतुक होत आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...जारकरवाडीच्या ज्ञानेश्वरवस्ती येथील सर्वसामान्य शेतकरी भगवान बढेकर यांची मुलगी अक्षदा व सिन्नर तालुक्यातील सोनांबे येथील सिद्धांत मधुकर शिंदे या दोघांचा विवाह नुकताच अवसरी बुद्रुक येथील यशोदीप मंगल कार्यालयात संपन्न झाला..विशेष म्हणजे अक्षदा व सिद्धांत दोघेही उच्चशिक्षित आहे. बढेकर कुटुंब सांप्रदायिक असून मुलाचेही कुटुंब हेही सांप्रदायिक आहे. अलीकडच्या काही वर्षात राजकीय, धार्मिक तसेच लग्नसोहळ्यातील मिरवणुक असो त्यामध्ये डीजे ची मोठी थापी पहावयास मिळते मोठ्या आवाजातील गाण्यामुळे वृद्ध , लहान मुले , आजारी व्यक्ती यांना त्रास होत असतो तरीही कोणतीही मिरवणुक हि डीजे शिवाय पार पडत नाही..भगवान बढेकर यांनी मात्र मुलगी अक्षदाच्या लग्नात डीजे ला फाटा दिला असून पारंपारिक वाद्याच्या स्वरात लग्नातील विधी पार पाडले. आळंदी येथील विष्णु महाराज अरगडे यांच्या मृदुंगनाथ वारकरी शिक्षण संस्थेच्या ३५ बाल वारकऱ्यांच्या सोबतीने टाळ-मृदुंगाच्या गजरात “ विठ्ठल माझा.. विठ्ठल माझा.. मी विठ्ठलाचा” भजनाच्या स्वरात भक्तीमय वातावरणात नवरदेव व नवरी ने हातात विठ्ठल रुख्मिणीची मुर्ती घेऊन लग्न मंडपात आगमन केल्यावर उपस्थित वऱ्हाडी मंडळींनी टाळ्या वाजवत भजनाच्या ठेक्यावर ताल धरत कौतुक केले. विशेष म्हणजे नवरदेव सिद्धांत याने वरात पारंपारिक वाद्याच्या सोबतीने साजरी केली..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, विष्णु महाराज केंद्रे , भीमाशंकर साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम , जिल्हा परिषद सदस्य विवेक वळसे पाटील, विष्णु हिंगे , अरुण गिरे, पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, रविंद्र करंजखेले, रामदास म्हातारबा जाधव यांनी शुभेच्छा दिल्या. सूत्रसंचालन सुरेश वाळुंज यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.