पुणे

Male News : घनगडावरील गारजाईची शिवाजी महाराजांकडून स्थापना; पुणे पुरालेखागारातील कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या मोडी पत्रात स्पष्ट उल्लेख

एकोले (ता. मुळशी) येथील घनगड किल्ला येथील गडदेवता असलेल्या श्रीगारजाई देवीच्या स्थापनेचा संबंध थेट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी असल्याचा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावा आला समोर.
Garjaidevi

Garjaidevi

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सकाळ वृत्तसेवा
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माले - एकोले (ता. मुळशी) येथील घनगड किल्ला येथील गडदेवता असलेल्या श्रीगारजाई देवीच्या स्थापनेचा संबंध थेट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी असल्याचा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावा समोर आला आहे. इतिहास संशोधक व मोडी लिपी अभ्यासक राज चंद्रकांत मेमाणे यांना पुणे पुरालेखागारातील घनगडसंबंधी कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या मोडी पत्रातून हा उल्लेख स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

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