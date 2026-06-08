Male News : घनगडावरील गारजाईची शिवाजी महाराजांकडून स्थापना; पुणे पुरालेखागारातील कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या मोडी पत्रात स्पष्ट उल्लेख

माले - एकोले (ता. मुळशी) येथील घनगड किल्ला येथील गडदेवता असलेल्या श्रीगारजाई देवीच्या स्थापनेचा संबंध थेट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याशी असल्याचा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरावा समोर आला आहे. इतिहास संशोधक व मोडी लिपी अभ्यासक राज चंद्रकांत मेमाणे यांना पुणे पुरालेखागारातील घनगडसंबंधी कागदपत्रांमध्ये सापडलेल्या मोडी पत्रातून हा उल्लेख स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले..या विषयावरील संशोधन निबंधाचे वाचन भारत इतिहास संशोधक मंडळ यांच्या पाक्षिक सभेत करण्यात आले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ इतिहास संशोधक मंदार लवाटे होते. सदर पत्र इ.स. १७३२ ते १७३४ या कालखंडातील असल्याचे मानले जाते. घनगडावरील तत्कालीन अधिकारी लक्ष्मण विश्वनाथ यांनी थोरले बाजीराव पेशवे यांना लिहिलेल्या पत्रात, ‘किले घनगड येथे पुरातन देव श्री गारजाई आहे, ते थोरले महाराज राजश्री स्वामीची (शिवाजी महाराजांची) स्थापना आहे,’ असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो..या पत्रात पुढे किल्ल्याचे सरनाईक माणकोजी कडू यांनी देवीची मूळ मूर्ती बदलून नवीन मूर्ती बसविण्याची सूचना केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, देवीचा ‘दृष्टांत होईपर्यंत मूर्तीला हात लावू नये,’ अशी आज्ञा थोरले बाजीराव पेशवे यांनी पूर्वीच दिल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, गारजाई देवी मंदिराबाहेरील शिलालेख यापूर्वीच प्रकाशित झाला असून, त्यामध्ये ‘श्री गारजाई महाराजांची व किले घनगडाची’ असा मजकूर आहे..मात्र, त्यातील ‘महाराज’ हा उल्लेख नेमका कोणत्या व्यक्तीसाठी आहे, याबाबत आतापर्यंत स्पष्टता नव्हती. शिलालेख अभ्यासक अनिल दुधाणे यांच्या मते, शिलालेखातील ‘ह’ आणि ‘र’ या अक्षरांचे वळण शिवकालीन आहे. मेमाणे यांना सापडलेल्या नव्या पत्रातील उल्लेखामुळे शिलालेखातील ‘महाराज’ हा संदर्भ छत्रपती शिवाजी महाराज यांचाच असल्याचे अधिक स्पष्ट झाल्याचे संशोधकांनी नमूद केले..या संशोधन कार्यात पुणे पुरालेखागारातील शैलजा जंगम, शैलेंद्र वाघ, लक्ष्मण भिसे व सुनीता वाघमारे या अधिकारी वर्गाचे, तसेच घनगड प्रतिष्ठानचे नीतेश खानेकर, अतुल कसपटे यांचे आणि शोध निबंध सादर करण्यासाठी इतिहास संशोधक व भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे संचालक पांडुरंग बलकवडे व नंदकुमार निकम यांचे सहकार्य लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.