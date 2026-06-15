पुणे

Murlidhar Mohol : मोदी सरकारने १२ वर्षांत विकास पाया भक्कम केला; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

काँग्रेसच्या काळात मूलभूत विकासापासून देशातील नागरिक वंचित होते. पण वीज, पाणी, आरोग्य, दळवळण या सेवा ग्रामीण भागापर्यंत पोचविण्यात मोदी सरकारला आले यश.
MP Murlidhar Mohol

MP Murlidhar Mohol

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - स्वातंत्र्याच्या शताब्दीनिमित्त २०४७ मध्ये विकसित भारत घडविण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. याचा भक्कम पाया गेल्या १२ वर्षाच्या कामातून रचला गेला आहे. लोकउपयोगी योजनांपासून ते पायाभूत सुविधांचा विकासावर मोदी सरकारने भर दिला.

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