पुणे

Murlidhar Mohol: ‘राष्ट्रवादी’चा जाहीरनामा म्हणजे ‘चुनावी जुमला’: मोफत प्रवासाच्या घोषणांवर राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची टीका; पराभव दिसू लागलाय!

NCP Manifesto faces sharp Attack from BJP leader: मोफत प्रवासाच्या घोषणांवर मोहोळ यांची टीका: निवडणुकीसाठी फसवी योजना
Mohol Slams NCP Over Unrealistic Free Transport Announcements

Mohol Slams NCP Over Unrealistic Free Transport Announcements

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात यापूर्वी केलेल्या ‘मोफत सेवा’ घोषणांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर सध्या मेट्रो आणि पीएमपीचा प्रवास मोफत करण्याची घोषणा ही केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली फसवी घोषणा असल्याची टीका केंद्रीय सहकार व नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे. निवडणूक हातातून निसटून गेल्याने राष्ट्रवादीकडून हा ‘चुनावी जुमला’ केला गेला, असेही मोहोळ म्हणाले.

Loading content, please wait...
pune
NCP
political
election
Murlidhar Mohol
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com