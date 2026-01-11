Murlidhar Mohol: ‘राष्ट्रवादी’चा जाहीरनामा म्हणजे ‘चुनावी जुमला’: मोफत प्रवासाच्या घोषणांवर राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची टीका; पराभव दिसू लागलाय!

पुणे : शहरात यापूर्वी केलेल्या ‘मोफत सेवा’ घोषणांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर सध्या मेट्रो आणि पीएमपीचा प्रवास मोफत करण्याची घोषणा ही केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली फसवी घोषणा असल्याची टीका केंद्रीय सहकार व नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे. निवडणूक हातातून निसटून गेल्याने राष्ट्रवादीकडून हा ‘चुनावी जुमला’ केला गेला, असेही मोहोळ म्हणाले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.मोहोळ पुढे म्हणाले, ‘‘संगमवाडी ते विश्रांतवाडी या मार्गावर बीआरटी सेवा सुरू केली, तेव्हा या सेवेचे ब्रँडिंग करण्यासाठी एक महिना मोफत सेवा देण्याची घोषणा राष्ट्रवादीचे तत्कालीन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय काही दिवसांतच बदलण्याची नामुष्की आली. .तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३० ऑगस्ट २०१५ ला या बीआरटी मार्गाचे उद्घाटन करताना मोफत सेवा देणे अव्यवहार्य असून केवळ चारच दिवसांत बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि मोफत सेवेचा गाजावाजा टिकाव धरू शकला नाही, असे असतानाही पुन्हा अजित पवार यांनी मोफतची घोषणा करणे म्हणजे पुणेकरांची शुद्ध फसवणूक आहे.’’.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.पराभव दिसू लागलाय...‘‘या घोषणांची प्रक्रिया, आर्थिक बोजा, व्यवस्थापनावर होणारा परिणाम आणि सेवेच्या दर्जावर होणारा परिणाम यांचा कोणताही ठोस विचार केलेला नाही, असे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी मोफत बीआरटीच्या बाबतीत जे घडले, त्याची पुनरावृत्ती मेट्रो आणि पीएमपीच्या मोफत प्रवासाबाबत होऊ शकते. महापालिका निवडणुकीतील पराभव स्पष्ट दिसू लागल्याने अशा प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत,’’ असेही त्यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.