पुणे

मंचर परिसरात ४१ मिमी पावसाची नोंद

मंचर परिसरात ४१ मिमी पावसाची नोंद
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मंचर, ता. २३ : गेल्या अनेक दिवसांपासून उकाड्याने हैराण झालेल्या मंचर शहर व परिसराला मंगळवारी (ता. २३) पावसाने दिलासा दिला. दिवसभरात तीन वेळा झालेल्या जोरदार पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, रात्री साडेआठपर्यंत ४१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.
मंगळवारी सकाळी सुमारे दहा वाजण्याच्या दरम्यान पावसाला सुरुवात झाली. त्यानंतर दुपारी व संध्याकाळी पुन्हा जोरदार सरी कोसळल्या. रात्री साडेसात ते रात्री आठच्या सुमारास झालेल्या पावसाने शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले होते, तर काही ठिकाणी पाणी वाहत असल्याचे चित्र दिसून आले. मंचरसह पिंपळगाव, अवसरी खुर्द, आदर्श गाव गावडेवाडी, चांडोली खुर्द, सुलतानपूर, श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबे, एकलहरे, तांबडे मळा, शेवाळवाडी आणि भोरवाडी परिसरातही पावसाने दमदार हजेरी लावली. पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खरीप हंगामातील पेरण्यांना वेग येण्यासाठी तसेच सध्या शेतात असलेल्या भाजीपाला, तरकारी पिके आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लागवड केलेल्या गवताला या पावसाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे अवसरी खुर्द ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रसाद कराळे यांनी सांगितले.

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