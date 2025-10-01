Monsoon 2025 : सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस; माॅन्सूनचा परतीचा प्रवास लांबण्याचा अंदाज व्यक्त

नवी दिल्ली : यंदा मॉन्सूनने दमदार हजेरी लावली असून, देशात सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस झाल्याचे हवामान खात्यातर्फे आज सांगण्यात आले. मॉन्सूनचा हंगाम संपला असला तरी परतीच्या प्रवासाला यंदा विलंब होणार असून, देशाच्या बहुतांश भागात भागात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यताही हवामान खात्याने वर्तविली आहे. .भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय महापात्रा यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यंदाचा पावसाळा ढगफुटी, भूस्खलन यासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे चर्चेत राहिला असला तरी यावेळचा मॉन्सूनचा हंगाम अत्यंत यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले..ईशान्येकडे पाऊस कमीपूर्व आणि ईशान्य भारतात कमी पाऊस झाल्याकडे महापात्रा यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘पूर्व आणि ईशान्य भारतातील पावसाची सरासरी १३६७.३ मिमी असताना २० टक्के कमी म्हणजेच १०८९.९ मिमी पाऊस झाला. बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालयात चारपैकी तीन महिन्यांत कमी पाऊस झाला.’’ १९०१ नंतर पूर्व आणि ईशान्य भारतात दुसऱ्यांदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये देखील १०६५.७ मि.मी. अशी सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असल्याचे सांगताना महापात्रा म्हणाले, की पूर्व आणि ईशान्य भारतात २०२० पासून पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून आले आहे..वायव्य, मध्य तसेच दक्षिण भारतातील पावसाच्या प्रमाणाबद्दल महापात्रा यांनी सांगितले, की वायव्य भारतात २७.३ टक्के जास्त पाऊस झाला. वायव्य भारतातील मॉन्सूनची सरासरी ५८७.६ मिमी असून यंदा ७४७.९ मिमी पाऊस झाला. वायव्य भारतात २००१ नंतर प्रथमच एवढ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याचा उल्लेख हवामान खात्याच्या महासंचालकांनी केला. तसेच १९०१ नंतर हा सहाव्यांदा झालेला सर्वाधिक पाऊस असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘वायव्य भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस पडला. यासोबतच मध्य भारतातही ११२५.३ मिमी पावसाची नोंद झाली. हे प्रमाण ९७८ मिमीच्या सरासरीपेक्षा १५.१ टक्के जास्त आहे, तर दक्षिण भारतातही ७१६.२ मिमीच्या सामान्य पावसापेक्षा ९.९ टक्के जास्त पाऊस पडला.’’.जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील सरासरी ८६८.६ मि.मी. पावसाचा अंदाज होता. मात्र, यंदा देशभरात सरासरी ९३७.२ मिलिमीटर नोंदविण्यात आली. हे प्रमाण आठ टक्क्यांनी अधिक आहे.-मृत्युंजय महापात्रा, महासंचालक, हवामान विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.