Monsoon 2025 : सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस; माॅन्सूनचा परतीचा प्रवास लांबण्याचा अंदाज व्यक्त

India Weather Rain Update : हवामान खात्याच्या अहवालानुसार यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा ८% अधिक पाऊस पडला असून परतीच्या पावसातही उशीर होऊन ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान अधिक पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : यंदा मॉन्सूनने दमदार हजेरी लावली असून, देशात सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस झाल्याचे हवामान खात्यातर्फे आज सांगण्यात आले. मॉन्सूनचा हंगाम संपला असला तरी परतीच्या प्रवासाला यंदा विलंब होणार असून, देशाच्या बहुतांश भागात भागात ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यताही हवामान खात्याने वर्तविली आहे.

