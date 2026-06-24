पुणे

Monsoon Update: कोकण व्यापला; विदर्भातही प्रवेश, अनुकूल हवामानामुळे मॉन्सूनची प्रगती

Konkan receives widespread monsoon rainfall: कोकण ते विदर्भ राज्यभर मॉन्सूनचा जोर, पुढील दोन दिवसांत आणखी प्रगतीची शक्यता; कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात मुसळधार पावसाचा इशारा
Monsoon March Continues: Konkan Fully Covered, Vidarbha Joins Rain Map

Monsoon March Continues: Konkan Fully Covered, Vidarbha Joins Rain Map

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: मॉन्सूनने सलग दुसऱ्या दिवशी प्रगती करत मंगळवारी मुंबईसह संपूर्ण कोकण विभाग व्यापला. दुसरीकडे मराठवाड्याचा बहुतांश भाग व्यापत मोसमी पावसाने विदर्भातही प्रवेश केला. हवामान अनुकूल असल्याने पुढील दोन दिवसांत मॉन्सूनची आणखी प्रगती अपेक्षित असून, येत्या आठवड्यात कोकणात सर्वदूर पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे.

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