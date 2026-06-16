पुणे

Maharashtra Monsoon: माॅन्सूनची अजून पाच दिवसांची प्रतीक्षा! राज्यात ७२ टक्के कमी पावसाची नोंद, जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प पाऊस

Monsoon delayed by five days in Maharashtra: राज्यात मॉन्सूनचा प्रवेश आठवडाभर खंडित; १ ते १५ जूनदरम्यान पावसाची ७२ टक्क्यांपर्यंत तूट, बहुतांश भाग कोरड्या हवामानाच्या कचाट्यात
Rainfall Deficit Deepens Across Maharashtra, Monsoon Wait Continues:

Rainfall Deficit Deepens Across Maharashtra, Monsoon Wait Continues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मॉन्सूनची आतापर्यंत वाटचाल कशी राहिली आहे, याचे प्रतिबिंब जूनच्या पहिल्या पंधरवड्याच्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. देशात एक ते १५ जून या काळात सरासरीच्या तुलनेत ३२ टक्के कमी पाऊस झाला असून, राज्यातील पावसाची तूट तब्बल ७२ टक्के आहे. देशाच्या ७१ टक्के भूभागावर अपुरा किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

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