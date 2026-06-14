Pune: मॉन्सूनसाठी जपान आणि अमेरिकी संस्थांचा दिलासादायक अंदाज, पॉझिटिव्ह आयओडी पावसासाठी लाभदायी

पुणे: प्रशांत महासागरात 'एल निनो' सक्रिय झाल्याचे जाहीर झाल्यावर यंदाच्या मॉन्सून हंगामाविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त होऊ लागली. मात्र, 'एल निनो'ची तीव्रता वाढत असताना जुलैमध्ये हिंद महासागरात 'इंडियन ओशन डायपोल' (आयओडी) ची सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) स्थिती विकसित होण्याचा अंदाज अमेरिका आणि जपानच्या हवामानशास्त्र संस्थांनी जाहीर केला आहे..'एल निनो 'सोबत सकारात्मक 'आयओडी'ची स्थिती निर्माण झाल्यास मॉन्सून काळातील पावसाची तूट काही प्रमाणात भरून निघण्यास मदत होते. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) दिलेल्या माहितीनुसार, 'मॉन्सून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टीम' या मॉडेलनुसार, यंदाच्या मॉन्सून हंगामात 'आयओडी' तटस्थ (न्यूट्रल) अवस्थेत राहण्याची शक्यता आहे..Pune News : वसतिगृहांमधील गर्दीने कोंडला पेठांचा श्वास; पायाभूत सुविधांवर ताण; पाणी, पार्किंग आणि कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर.तसे झाल्यास मॉन्सून काळातील पर्जन्यमानावर 'एल निनो'चा जास्त प्रभाव राहू शकतो. दुसरीकडे, जपानी हवामानशास्त्र संस्था आणि अमेरिकेच्या 'नॉर्थ अमेरिकन मल्टी मॉडेल एन्सेम्बल 'नुसार जुलैमध्ये हिंद महासागरातील तटस्थ स्थिती जाऊन 'पॉझिटिव्ह आयओडी' विकसित होऊ शकतो..ऑगस्टपासून 'पॉझिटिव्ह आयओडी ची तीव्रताही वाढू शकते. तसे झाल्यास हंगामाच्या उत्तरार्धात पर्जन्यमानातील तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकते. पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात तीव्र 'एल निनो' विकसित झाल्यावर आग्नेय आशियावर जास्त दाबाची स्थिती निर्माण होऊन इंडोनेशिया जवळील पूर्व हिंद महासागराचे तापमान कमी होऊ लागते. त्या तुलनेत पूर्व आफ्रिकेजवळच्या पश्चिम हिंद महासागराचे तापमान जास्त राहिल्याने 'पॉझिटिव्ह आयओडीची' स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांना जोर येऊन त्यांच्याबरोबर येणाऱ्या बाष्पामुळे भारतात चांगला पाऊस होतो..IND vs AFG : वनडेत घोंगावतय शुभमन गिलचं वादळ! आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयालाही न जमलेला केला पराक्रम.१९९७ मध्ये १०२ टक्के पाऊसपृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातील वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी 'सकाळ'ला दिलेल्या माहितीनुसार, तीव्र स्वरूपाच्या 'एल निनो 'बरोबर सुमारे २० टक्के वेळा' पॉझिटिव्ह आयओडी' विकसित झाल्याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. 'पॉझिटिव्ह आयओडी' मॉन्सून काळात कधी निर्माण होतो आणि त्याची तीव्रता किती राहते, यावर त्याचा मॉन्सूनवरील प्रभाव अवलंबून असतो. १९९७ मध्ये तीव्र स्वरूपाचा 'एल निनो' असतानाही 'पॉझिटिव्ह आयओडी मुळे देशात सरासरीच्या १०२ टक्के पाऊस झाला होता.'आयओडी'चे महत्त्वहिंद महासागराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागातील तापमानाच्या आंदोलनाला 'इंडियन ओशन डायपोल' म्हणतात. हिंद महासागराचे अरबी समुद्राच्या बाजूचे तापमान जास्त असल्यास 'आयओडी'ची ती पॉझिटिव्ह स्थिती असते; तर बंगालच्या उपसागराचे तापमान जास्त असल्यास ती 'निगेटिव्ह आयओडी' स्थिती असते. 'पॉझिटिव्ह आयओडी' मॉन्सूनसाठी लाभदायक. 'पॉझिटिव्ह आयओडी' विकसित झालेली वर्षे: १९८२, १९८३, १९८७, १९९४, १९९७,२००२, २००६, २०१५, २०१९..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.