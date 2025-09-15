Monsoon Update : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात; राजस्थानातून तीन दिवस आधी माघार

पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. आज मॉन्सूनने पश्चिम राजस्थानमधून माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे. गेली काही वर्षे उशिराने माघारी फिरणाऱ्या मॉन्सूनने यंदा तीन दिवस आधीच परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. मॉन्सूनने यंदा तब्बल दोन महिने १६ दिवस राजस्थानमध्ये मुक्काम केला..वायव्य भारतात पावसाने सलग पाच दिवस उघडीप देणे. आर्द्रतेची टक्केवारी कमी होऊन कोरडे हवामान होणे, वाऱ्यांची दिशा बदलण्याबरोबरच परिसरावर घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने केंद्रभागातून बाहेरच्या बाजूला वारे वाहणारी क्षेत्रे (ॲण्टी सायक्लोन) आदी प्रणाली तयार झाल्यानंतर मॉन्सून परतल्याचे जाहीर करण्यात येते..आज राजस्थानच्या गंगानगर, नागौर, जोधपूर, बारमेरपर्यंतच्या भागांतून मॉन्सून परतल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. परतीच्या दीर्घकालीन सर्वसाधारण वेळेनुसार १७ सप्टेंबर ही मॉन्सूनच्या राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यंदा तीन दिवस आधीच मॉन्सूनने राजस्थानमधील तळ हलविला आहे..मोसमी वाऱ्यांच्या परतीस पोषक हवामान असल्याने पुढील दोन दिवसांत राज्यस्थानच्या आणखी काही भागासह पंजाब आणि गुजरातच्या काही भागातून मॉन्सून माघार घेण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले केले आहे. गतवर्षी २३ सप्टेंबर रोजी मॉन्सून वाऱ्यांनी राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू केला होता..दरम्यान, यंदा विक्रमी वेगाने आगमन करत २४ मे रोजी केरळसह कर्नाटक किनारपट्टीवर दाखल मॉन्सून झाला. मॉन्सूनने २५ मे रोजी तळ कोकणात दाखल होत महाराष्ट्रात धडक दिली. त्यानंतर वाटचाल अडखळल्याने १७ जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात मॉन्सून दाखल झाला. पुढील प्रवास वेगाने करत अवघ्या १२ दिवसांत मॉन्सूनने देशात सर्वदूर मजल मारली. २९ जून रोजी मॉन्सूनने संपूर्ण देश व्यापल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले..मराठवाड्यातील ३३ मंडलांत अतिवृष्टी\r\n\r\nछत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, हिंगोली, धाराशीव या जिल्ह्यांतील ३३ मंडलांत रविवारी (ता. १४) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अतिवृष्टी झाली. बीड जिल्ह्यात पावसाचा जोर अधिक होता. इतरही जिल्ह्यांत अनेक भागात पावसाने हलकी, मध्यम, दमदार ते जोरदार हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.