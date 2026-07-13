Andar Maval Tourism: पावसात खुलले ‘मिनी काश्मीर’! आंदर मावळात धबधबे, धुक्याची दुलई; पर्यटकांची प्रचंड गर्दी

तळेगाव दाभाडे : मावळ तालुक्यातील आंदर मावळ परिसर पावसाळ्याच्या आगमनानंतर पुन्हा एकदा निसर्गप्रेमी, ट्रेकर्स, छायाचित्रकार आणि पर्यटकांचे आकर्षण ठरला आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हा निसर्गरम्य परिसर हिरवाईने नटला असून धुक्याची दुलई, डोंगरकपाऱ्यांतून कोसळणारे असंख्य धबधबे, ओसंडून वाहणारे ओढे-नाले आणि पाण्याने तुडुंब भरलेली धरणे यामुळे ‘मिनी काश्मीर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंदर मावळाचे सौंदर्य खुलले आहे. परिणामी शनिवार-रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्यांमध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिकसह राज्याच्या विविध भागांतून हजारो पर्यटक येथे दाखल होत आहेत..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.कान्हे फाटा-टाकवे मार्गे आंदर मावळात प्रवेश करताच निसर्गरम्य वातावरण स्वागत करते. रस्त्याच्या दुतर्फा पसरलेली हिरवाई, धुक्याने झाकलेली शिखरे आणि पावसाच्या सरींनी सजलेले शेतशिवार प्रत्येकाला भुरळ घालत आहे. आंदर मावळातील ठोकळवाडी धरण पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे. याचबरोबर टाटा धरण परिसरातील शांत जलाशय आणि सभोवतालची हिरवाई मोहिनी घालत आहे. खांडी पठार हे पावसाळी पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे. पठारावरून दिसणारे कोकणचे विहंगम दृश्य, ढगांचा मुक्त संचार आणि उंचावरून कोसळणारे धबधबे पर्यटकांना यामुळे ट्रेकर्स, निसर्गप्रेमी आणि छायाचित्रकारांची येथे मोठी गर्दी होत आहे. याशिवाय वडेश्वर, भाजगाव, मोरमारवाडी, नागाथली, कुसूर, भोयरे, सावळा, डाहुली, इंगळूण आणि बोरवली परिसरातील लहान-मोठे धबधबे, वाहणारे ओढे-नाले, हिरवाईने बहरलेले शेत आणि धुक्याने वेढलेल्या डोंगररांगा आकर्षित करत आहेत..सुरक्षिततेची काळजी घ्यामात्र, वाढत्या गर्दीमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. धोकादायक कड्यांवर सेल्फी काढणे, वेगवान धबधब्यांत उतरणे, बंदी असलेल्या ठिकाणी जाणे, मद्यपान करून वाहन चालविणे तसेच प्लॅस्टिक आणि कचरा टाकून परिसराचे प्रदूषण करणे टाळावे, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे..पर्यटकांनी धोकादायक ठिकाणी जाऊन जीव धोक्यात घालू नये. धबधब्यांच्या वेगवान प्रवाहात उतरणे, बंदी असलेल्या ठिकाणी प्रवेश करणे तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन टाळावे. मद्यपान करून वाहन चालवू नये. पावसाळी पर्यटनाचा आनंद घेताना कोणताही बेफिकीरपणा करू नये.- गजानन टोम्पे, विभागीय पोलीस अधिकारी, लोणावळा.पक्षीनिरीक्षण, निसर्ग अभ्यासासाठी प्रसिद्धआंदर मावळातील अनेक ठिकाणांहून राजमाची, ढाक बहिरी, कुसूर घाट आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचे दर्शन घडते. त्यामुळे हा परिसर केवळ पावसाळी पर्यटनापुरता मर्यादित न राहता पक्षिनिरीक्षण आणि निसर्ग अभ्यासासाठीही प्रसिद्ध होत आहे. पहाटेपासून अनेक हौशी छायाचित्रकार धुक्यात हरवलेले डोंगर, सूर्योदय आणि धबधब्यांचे क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी येथे येत आहेत..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.अर्थव्यवस्थेला चालनापर्यटकांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळत आहे. ग्रामस्थांकडून गरम भजी, वडापाव, मक्याची कणसे, चहा तसेच स्थानिक खाद्यपदार्थांची विक्री केली जात असून युवक वाहनतळ, मार्गदर्शन आणि पर्यटनाशी संबंधित विविध सेवा पुरवत आहेत. ग्रामीण पर्यटनामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.