पुणे

Weather Update : 'मॉन्सून'बाबत महत्त्वाची अपडेट! महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांतून पावसाची माघार; हवामान विभागानं काय सांगितलं?

Monsoon Withdrawal Speeds Up Across Maharashtra : महाराष्ट्रातून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची (मॉन्सून) पूर्ण माघार घेतली असून, राज्यात कोरडे हवामान सुरू झाले आहे. हवामान खात्याने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
Weather Update

Weather Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on
Summary

  1. महाराष्ट्रातून मॉन्सूनचा मुक्काम संपला असून परतीला वेग आला आहे.

  2. दक्षिण विदर्भाचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यात माघार

  3. शेतकऱ्यांसाठी पुढील पेरणी आणि कापणी हंगामाचा अंदाज अनुकूल

पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) परतीच्या प्रवासाला (Monsoon Withdrawal) चांगलाच वेग आला आहे. दक्षिण विदर्भाचा काही भाग वगळता आज बहुतांश महाराष्ट्रातून मॉन्सूनने (Maharashtra Weather) माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. परतीसाठी पोषक हवामान असल्याने लवकरच मॉन्सून देशाचा निरोप घेण्याची शक्यता आहे.  

Loading content, please wait...
Monsoon
monsoon update
Monsoon Rain
imd nagpur
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com