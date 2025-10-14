Weather Update : 'मॉन्सून'बाबत महत्त्वाची अपडेट! महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांतून पावसाची माघार; हवामान विभागानं काय सांगितलं?

महाराष्ट्रातून मॉन्सूनचा मुक्काम संपला असून परतीला वेग आला आहे.दक्षिण विदर्भाचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यात माघारशेतकऱ्यांसाठी पुढील पेरणी आणि कापणी हंगामाचा अंदाज अनुकूल.पुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मॉन्सून) परतीच्या प्रवासाला (Monsoon Withdrawal) चांगलाच वेग आला आहे. दक्षिण विदर्भाचा काही भाग वगळता आज बहुतांश महाराष्ट्रातून मॉन्सूनने (Maharashtra Weather) माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. परतीसाठी पोषक हवामान असल्याने लवकरच मॉन्सून देशाचा निरोप घेण्याची शक्यता आहे. .यंदा १४ सप्टेंबर रोजी मॉन्सूनने पश्चिम राजस्थानमधून परतीचा प्रवास सुरू केला. दीर्घकालीन सर्वसाधारण वेळेपेक्षा (१७ सप्टेंबर) तीन दिवस आधीच राजस्थानमधून मुक्काम हलवला. त्यानंतर मजल-दरमजल करत परतीचा प्रवास सुरू असताना, २६ सप्टेंबरपासून मॉन्सूनचा प्रवास थांबला..Fake Currency Racket : बनावट नोटा खपवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी आठवडाभर रजेवर, कोल्हापुरात टोळीचा पर्दाफाश; 1 कोटीचा मुद्देमाल जप्त.तब्बल दोन आठवड्यांनी परतीची वाटचाल सुरू करत, शनिवारी (ता. १०) संपूर्ण गुजरातसह महाराष्ट्राचा उत्तर भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या काही भागांतून मोसमी वारे परतले. मॉन्सूनने आज महाराष्ट्रातील मुक्काम जवळपास पूर्ण केला आहे..विदर्भाच्या दक्षिण गडचिरोली वगळता बहुतांश राज्यातून काढता पाय घेतला आहे. याशिवाय गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीमच्या संपूर्ण भागासह, छत्तीसगडचा बहुतांश भाग, ओडिशा आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या काही भागांतून मॉन्सून माघारी फिरला आहे..मॉन्सूनच्या परतीची सीमा कारवार, कलबुर्गी, निजामाबाद, कांकेर, केंदुझर, सागर बेट, ते गुवाहाटीपर्यंत असल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. यंदा वेगवान चाल करत तळ कोकणात २५ मे रोजी धडक दिलेल्या मॉन्सूनने संपूर्ण महाराष्ट्र १७ जून रोजी व्यापला होता..FAQs :1. मॉन्सूनची माघार कधी सुरू झाली?उत्तर : १४ सप्टेंबर रोजी राजस्थानमधून मॉन्सूनने परतीचा प्रवास सुरू केला.2. महाराष्ट्रातून मॉन्सूनची माघार कधी झाली?उत्तर : १० ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रातून मॉन्सूनने पूर्ण माघार घेतली.3. पुढील हवामान कसे असेल?उत्तर : राज्यात आता कोरडे आणि उन्हाळी हवामान राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.