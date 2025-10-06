Maharashtra Weather Update: मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट जारी,वाचा हवामान विभागाचा अंदाज

पुणे : राज्यातून मॉन्सून परतीसाठी पोषक हवामान होत आहे. उद्या (ता. ६) पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..राज्यात पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडत आहेत. उर्वरित राज्यात ढगाळ आकाशासह ऊन सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. उन्हाचा चटका वाढला असून, उकाडादेखील कायम आहे. अनेक ठिकाणी पारा तिशीपार असून, आज (ता. ५) जळगाव येथे राज्यातील उच्चांकी ३३.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..उद्या (ता. ६) विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. नंदूरबार, धुळे, जळगाव, परभणी, हिंगोली, धाराशिव, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाज असून, उर्वरित राज्यात मुख्यतः उघडिपीसह तुरळक ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता आहे..‘शक्ती’ चक्रीवादळ ओसरतोयपश्चिम-मध्य अरबी समुद्रातील ‘शक्ती’ तीव्र चक्रीवादळ सक्रिय असून, या प्रणालीची तीव्रता ओसरण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रणालीचे केंद्र गुजरातच्या नालिया आणि द्वारकापासून ८२० किलोमीटर पश्चिमेकडे तर ओमानच्या मसिराह २५० किलोमीटर पूर्वेकडे आहे. .Marathwada Weather Update: मराठवाड्यात आजपासून पुन्हा पावसाची शक्यता; जाणून घ्या कसे असेल हवामान?.उद्या (ता. ६) हे चक्रीवादळ माघारी फिरणार असून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या किनाऱ्यालगतच्या अरबी समुद्राकडे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उद्या (ता. ७) किनारपट्टीवर ताशी ५५ ते ७५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची, वादळी पावसाची, समुद्र खवळून उंच लाटा उसळण्याची शक्यता असल्याने मासेमारीसाठी खोल समुद्रात न जाण्याचा इशारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.