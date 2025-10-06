पुणे

Maharashtra Weather Update: मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा यलो अलर्ट जारी,वाचा हवामान विभागाचा अंदाज

Weather Update:मॉन्सून परतीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले असून मराठवाडा आणि विदर्भात विजांसह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. अरबी समुद्रातील ‘शक्ती’ चक्रीवादळ ओसरत असून मासेमाऱ्यांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यातून मॉन्सून परतीसाठी पोषक हवामान होत आहे. उद्या (ता. ६) पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Weather
Weather Department
weather forcast
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com