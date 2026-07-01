Monsoon : मॉन्सूनची निराशा कायम? जुलैतही पावसाची तूट राहण्याची शक्यता, शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली

पुणे - जूनमध्ये झालेल्या अपुऱ्या पावसानंतर आता जुलैमध्येही देशात आणि राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. जुलैच्या सुरुवातीला मॉन्सून सक्रिय होण्याची शक्यता असली, तरी पुढे पावसातील संभाव्य खंडांमुळे या महिन्याचा पाऊस सरासरीखाली राहू शकतो, असे ‘आयएमडी’चे म्हणणे आहे. जूनमध्ये देशभरात महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ३९.८ टक्के; तर राज्यात ५० टक्के कमी पाऊस झाल्याची आकडेवारी ‘आयएमडी’ने जाहीर केली..‘आयएमडी’चे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी मंगळवारी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेतून जुलै महिन्याचा हवामान अंदाज जाहीर केला. जुलै हा मॉन्सून हंगामातील सर्वाधिक पावसाचा महिना असतो. सर्वसाधारणपणे हंगामातील एकूण पावसापैकी जूनमध्ये १९.१ टक्के, जुलैमध्ये ३२.३ टक्के, ऑगस्टमध्ये २९.४ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये १९.३ टक्के पाऊस होत असतो. जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास, त्याचा थेट परिणाम हंगामी पर्जन्यमानासोबत पिके आणि जलाशयांच्या पाणीसाठ्यावर होतो..डॉ. महापात्रा म्हणाले, ‘‘जुलैमध्ये देशात सरासरीच्या ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता जास्त आहे. छत्तीसगड, तेलंगण, ओडिशा, तमिळनाडू, लडाख आणि पूर्व विदर्भाचा भाग वगळता देशात इतरत्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता जास्त आहे. महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात सरासरीपेक्षा पाऊस होऊ शकतो.’.‘एल निनोचा यंदाच्या मॉन्सूनवर परिणाम झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) हा घटक सध्या तटस्थ असून, काही विदेशी मॉडेलनुसार ऑगस्टपासून ‘आयओडी’ सकारात्मक स्थितीत येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास मॉन्सूनच्या उत्तरार्धात पावसाची तूट काही प्रमाणात भरून निघू शकेल, ’ असेही डॉ. महापात्रा म्हणाले. देशाची जून महिन्यातील पावसाची सरासरी १६५.३ मिलिमीटर इतकी आहे..मात्र सरत्या जूनमध्ये केवळ ९९.५ टक्के इतका पाऊस पडला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि बिहारच्या उर्वरित भागात मॉन्सून पोहोचला असून उत्तर प्रदेशचा काही भाग, उत्तराखंडचा पूर्ण भाग तसेच हिमाचल प्रदेश आणि लडाखच्या काही भागात मॉन्सून पोहोचला आहे. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये येत्या तीन ते चार दिवसांत मॉन्सून पोहोचणार असल्याचे हवामान खात्याचे म्हणणे आहे.पहिले कमी दाबाचे क्षेत्र वायव्य बंगालच्या उपसागरात येत्या तीन जुलैला हंगामातील पहिले कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता असून, त्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे मध्य भारतासह महाराष्ट्रात सर्वदूर पावसाची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तवली आहे. मॅडन ज्युलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) सध्या हिंदी महासागरावर सक्रिय झाल्याने बंगालच्या उपसागरात आणि पश्चिम किनारपट्टीवर ढगांची दाटी दिसून येत आहे..पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत किनारपट्टीला समांतर कमी दाबाचा पट्टा (ऑफ शोअर ट्रफ) सक्रिय आहे. दुसरीकडे वायव्य बंगालच्या उपसागरात वातावरणात चक्रीय स्थिती सक्रिय असून, तिथे तीन जुलैला कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र मध्य भारताकडे सरकण्याचा अंदाज असून, त्याच्या प्रभावामुळे सहा जुलैपर्यंत कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सर्वदूर पावसाची शक्यता आहे.विदर्भात एक ते तीन जुलै दरम्यान, कोकण आणि लगतच्या घाट क्षेत्रात दोन ते चार जुलैदरम्यान आणि मध्य महाराष्ट्रात चार ते सहा जुलैदरम्यान अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तविली आहे. दरम्यान, हवामान अनुकूल झाल्याने मॉन्सूनने मंगळवारी मध्य भारतात आणखी प्रगती केली. मॉन्सून प्रगतीची उत्तरसीमा सध्या सुरत, इंदूर, सागर, सिधी, आझमगढ, अयोध्या, बरेली, डेहराडून आणि मंडी येथून जात आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून दिल्ली ओलांडून राजस्थानात प्रवेश करण्याची शक्यता असल्याचे ‘आयएमडी’ने म्हटले आहे..सर्वसाधारण पाऊस (सरासरीपेक्षा १९ टक्के कमी-जास्त) : बुलडाणा, अकोला , अमरावती, वर्धा (एकूण ४ जिल्हे) अपुरा पाऊस (सरासरीपेक्षा २० ते कोकण, घाटमाथा, विदर्भात मोठ्या पावसाची शक्यताकोकण, घाटमाथा आणि विदर्भात उद्या (ता.१) जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) दिला आहे. उर्वरित राज्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने सावधानतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. बुधवारी कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्रातील सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची, तसेच बुलडाणा, अकोला, अमरावती विजांसह पावसाची शक्यता आहे..पावसाची जिल्हानिहाय स्थिती५९ टक्के कमी) : पालघर, मुंबई, मुंबई उपनगरे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सोलापूर, पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, धाराशिव, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर, नागपूर (एकूण २३ जिल्हे) अत्यल्प पाऊस (सरासरीपेक्षा ६० ते ९९ टक्के कमी) : ठाणे, कोल्हापूर, सातारा, धुळे, नंदुरबार, हिंगोली, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली (नऊ जिल्हे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.