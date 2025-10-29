पुणे

Montha Cyclone update : आंध्र प्रदेशला मोंथा वादळ धडकले; विदर्भात आज पावसाचा जोरदार तडाखा बसण्याचा अंदाज

Cyclone Montha: Impact on Vidarbha Region : बंगालच्या उपसागरातील 'मोंथा' चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याला धडकले असून, त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील विदर्भात पुढील दोन दिवस जोरदार वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
Cyclone Montha makes landfall in Andhra Pradesh, bringing heavy rain and wind warnings to Vidarbha, Maharashtra

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बंगालच्या उपसागरात घोंघावणारे ‘मोंथा’ चक्रीवादळ मंगळवारी रात्री आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याला धडकले. या चक्रीवादळाचा राज्यातील विदर्भात सर्वाधिक प्रभाव जाणविणार असून, वादळी वाऱ्यासह, जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

pune
Weather
Cyclone
Heavy Rain India

