Montha Cyclone update : आंध्र प्रदेशला मोंथा वादळ धडकले; विदर्भात आज पावसाचा जोरदार तडाखा बसण्याचा अंदाज

पुणे : बंगालच्या उपसागरात घोंघावणारे 'मोंथा' चक्रीवादळ मंगळवारी रात्री आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याला धडकले. या चक्रीवादळाचा राज्यातील विदर्भात सर्वाधिक प्रभाव जाणविणार असून, वादळी वाऱ्यासह, जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. .बंगालच्या उपसागरात सोमवारी (ता. २७) 'मोंथा' चक्रीवादळाची निर्मिती झाली. हे वादळ मंगळवारी आणखी तीव्र झाले. या प्रणालीचे केंद्र ताशी १२ किलोमीटर वेगाने वायव्येकडे सरकत होते. ही प्रणाली मच्छलीपट्टणमपासून १६० किलोमीटर, काकिनाडापासून २४० किलोमीटर, विशाखापट्टणमपासून ३२० किलोमीटर व ओडिशाच्या गोपालपूरपासून ५३० किलोमीटर दक्षिणेकडे समुद्रात घोंघावत होती. या वादळामुळे ताशी ९० ते ११० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते..Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले.हे तीव्र चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या मच्छलीपट्टणम आणि कलिंगपट्टणम दरम्यान काकिनाडाजवळ किनाऱ्याला धडकले. नंतर हे वादळ ओडिशा, छत्तीसगडमधून उत्तर भारताकडे जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांसह विदर्भात पुढील दोन दिवस वादळी वाऱ्यासह मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडणार आहे..आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशाच्या किनारी जिल्ह्यात आधीपासूनच मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली होती. ओडिशातील गंजाम जिल्ह्यात समुद्र खवळलेला असून, जोरदार वारे व पाऊस सुरू आहे. आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथेही पाऊस बरसत आहे. आंध्र प्रदेशातून आलेल्या मासेमारी नौका वादळामुळे परत जाऊ शकल्या नाहीत.