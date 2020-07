जुन्नरमध्ये कोरोनाचे द्विशतक, चार जणांचा बळी

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातल कोरोनाबधितांच्या संख्येने द्विशतक पार केले आहे. काल रात्री उशिरा २६ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे एकूण रुग्ण संख्या २१२ झाली आहे. यापैकी १२५ उपचार घेत असून, ८४ जण बरे झाले आहेत. औरंगपूर, मोकासबाग व आर्वी- पिंपळगाव येथील चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. असा चेक करा बारावीचा रिझल्ट पिंपळगाव आर्वी येथे नव्याने ११ जण पॉझिटिव्ह आल्याने येथील संख्या १८ झाली आहे. बुधवारी जुन्नर व हिवरे बुद्रुक येथे प्रत्येकी ३, ओझर नंबर दोन-२, बस्ती, येडगाव, नारायणगाव, बेल्हे- गुंजाळवाडी, आळेफाटा, माणिकडोह, ओतूर येथे प्रत्येकी एक, अशा एकूण २६ रुग्णांची भर पडली. आज उदापूर येथे एक रुग्ण आढळून आला आहे. तालुक्यातील विविध ३१ भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. आजअखेर १,७८२ जणांचे स्वॅब तपासणी करण्यात आली असून, आज १०० स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. बाहेरून आलेल्या ३५३२ जणांपैकी २६ संस्थात्मक, तर ३५०६ होम क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. आईने सांगितला तसा अभ्यास केला आणि बोर्डाच्या परीक्षेत पहिला आला जुन्नर शहरात १६ रुग्ण

प्रतिबंधित क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतर जुन्नर शहरातील रुग्ण संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. काल एकाच दिवशी ७ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत, तर शनिवारी (ता. ११) ३, रविवारी (ता. १२) व सोमवारी (ता. १४) प्रत्येकी दोन, असे एकूण चौदा रुग्ण जुन्नर शहर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्यानंतर आढळून आले आहेत. त्यापूर्वी पहिला रुग्ण २५ जूनला, तर दुसरा २८ जूनला आढळून आला होता. सध्या १४ जण उपचार घेत असून, दोन जण बरे झाले आहेत.

Edited By : Nilesh J shende



