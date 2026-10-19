Law Courses : विधी अभ्यासक्रमाला मुलींची पसंती; प्रवेशाचे प्रमाण ४३.३८ टक्क्यांवर

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राज्यातील विधी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात तीन आणि पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमांना मिळून १४ हजार ७६१ मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या एक हजार २४० ने वाढली असून, एकूण प्रवेशांमधील मुलींचा वाटा ४०.७५ टक्क्यांवरून ४३.३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे..उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात तीन आणि पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमांना १३ हजार ५२१ मुलींनी प्रवेश घेतला होता. यंदा या संख्येत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी पाच हजार ४५० मुलींनी प्रवेश घेतला होता, तो आकडा यंदा सहा हजार ४१३ वर पोहोचला आहे. यामध्ये ९६३ विद्यार्थिनींची भर पडली आहे. या अभ्यासक्रमातील मुलींच्या प्रवेशात तब्बल १७.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, पदवीनंतरच्या तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमासाठी यंदा आठ हजार ३४८ मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ८,०७१ इतका होता. यामध्ये २७७ प्रवेशांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे..विशेषतः ग्रामीण, तसेच अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना शुल्कमाफीच्या योजनेमुळे आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेकदा मुलींना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे हा भार हलका झाला असून, अधिकाधिक मुली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे वळत आहेत. कायदेशीर शिक्षणाच्या वाढत्या संधींमुळे भविष्यात वकिली, न्यायव्यवस्था आणि सार्वजनिक प्रशासन यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि प्रतिनिधित्व अधिक भक्कम होईल, अशी अपेक्षा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी व्यक्त केली आहे..दृष्टिक्षेपात मुलींचे प्रवेश -एकूण प्रवेश (३ व ५ वर्षे) : १४,७६१ (गेल्या वर्षी १३,५२१)पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम : ६,४१३ (गेल्या वर्षी ५,४५०)तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम : ८,३४८ (गेल्या वर्षी ८,०७१)प्रवेशांमधील एकूण वाढ : १,२४० विद्यार्थिनी (प्रमाण ४३.३८ टक्के).‘राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये पात्र मुलींसाठी जाहीर केलेल्या शुल्कमाफी योजनेचा हा सकारात्मक परिणाम आहे. आर्थिक अडचणींमुळे मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, या उद्देशाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून ही योजना राबविण्यात आली. याअंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र मुलींचे शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.’- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.