सोमेश्वरनगर : अष्टविनायकातील पहिले स्थान असलेल्या मोरगावच्या मयुरेश्वराचा ९ मे १७८८ मध्ये (Morgaon Mayureshwar) मूर्तीवरील शेंदूर लेपाचे कवच (खोळ) आपोआप टाकल्याची नोंद असलेला ताम्रपट करंजे (ता. बारामती) येथील मोकाशी-भांडवलकर घराण्याकडे गणेशोत्सवादरम्यान आढळून आला आहे..करंजे येथील राजेश मोकाशी यांच्याकडे त्यांच्या पूर्वजांनी जपून ठेवलेला हा ताम्रपट मयुरेश्वराच्या उत्सवादरम्यान समोर आला. यावर ‘श्रीमोरया’ असे शीर्षक असून सात संस्कृत श्लोक आणि शेवटची ओळ प्राकृत मराठीत आहे. मु. सा. काकडे महाविद्यालयातील इतिहास अभ्यासक प्रा. दत्तात्रय जगताप यांनी या श्लोकांचे विश्लेषण केले. मोरया गोसावी यांचे वंशज नारायणदेव द्वितीय यांनी वैशाख शुद्ध चतुर्थी, ९ मे १७८८ मध्ये घडलेल्या या घटनेचे वर्णन काव्यमय पद्धतीने यात केले आहे..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.जगताप म्हणाले, नारायणदेव द्वितीय (१७७२ ते १८०२) यांनी या दुर्मीळ घटनेची स्मृती म्हणून हे काव्य रचले. तत्कालीन सरदार मल्हारजी भांडवलकर-मोकाशी यांच्याकडे सुपे परगण्याची सरदेशमुखी असल्याने त्यांच्याकडे हा ताम्रपट आला असावा. १७८८ आणि १८२२ मध्ये खोळ निघाल्याच्या नोंदींसाठी हा ताम्रपट भक्कम पुरावा ठरणार आहे..ताम्रपटावरील श्लोकांचा अर्थशके १७१० मध्ये वैशाख शुद्ध चतुर्थीला मयुरेश्वराने मूर्तीवरील जुना शेंदूर लेप स्वतःहून त्यागला. या घटनेने जगात आनंद झाला. धरणीधर सुपुत्र नारायण यांनी मोरगावला येऊन हे काव्य रचले. ‘हेरंब गजानना माझे मनोरथ पूर्ण करावे आणि माझ्याकडून उत्तम काव्य रचून घ्यावे’, अशी प्रार्थना शेवटच्या ओळीत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.