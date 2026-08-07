पुणे

‘मोर्पेन’ची तिमाहीत विक्रमी कामगिरी

‘मोर्पेन’ची तिमाहीत विक्रमी कामगिरी
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‘मोर्पेन’ची तिमाहीत विक्रमी कामगिरी
गुरुग्राम, ता. ७ः मोर्पेन लॅबोरेटरीज लि.ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आतापर्यंतचा सर्वाधिक तिमाही महसूल आणि नफा नोंदवला आहे. कंपनीचा तिमाही महसूल ३४ टक्क्यांनी वाढून ५७५.३१ कोटी रुपयांवर पोहोचला, तर निव्वळ नफा ३९४ टक्क्यांनी वाढून ५६.३५ कोटी रुपयांवर पोहोचला. ईबीआयटीडीएमध्ये तब्बल २०७ टक्क्यांची वाढ होत तो ८७.७२ कोटी रुपये झाला आहे.

कंपनीच्या निर्यात महसुलात १११ टक्के वाढ झाली असून, एपीआय व्यवसायात ३१ टक्के, तर एपीआय निर्यातीत ४२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. मेडिकल डिव्हाइसेस व्यवसायानेही १९ टक्के वाढ नोंदवली. कंपनीचा ८२५ कोटी रुपयांचा सीडीएमओ करार आता व्यावसायिक अंमलबजावणीच्या टप्प्यात दाखल झाला आहे, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे.

कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील सुरी म्हणाले, पहिल्या तिमाहीतील विक्रमी कामगिरी कंपनीच्या परिवर्तनाच्या प्रवासाला बळ देणारी आहे. एपीआय व्यवसायातील सुधारणा, निर्यातीत वाढ आणि सीडीएमओ क्षेत्रातील विस्तारामुळे कंपनीच्या आगामी वाढीच्या संधी अधिक मजबूत झाल्या आहेत. कंपनीने सलग चौथ्यांदा यूएसएफडीए तपासणी पूर्ण केली आहे. आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत उत्पादनक्षमता १,२०० केएलपर्यंत वाढवण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे.

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Morpen Laboratories revenue growth
Morpen Laboratories profit increase
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CDMO agreements Morpen
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Morpen Laboratories Q1 report
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Morpen Laboratories expansion plans
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Morpen Laboratories operational efficiency
Q1 2023 financial results Morpen
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मोर्पेन लॅबोरेटरीज महसूल वाढ
मोर्पेन लॅबोरेटरीज नफा वाढ
मोर्पेनच्या तिमाही कामगिरी
मोर्पेन लॅबोरेटरीज एपीआय व्यवसाय
सीडीएमओ करार मोर्पेन
निर्यातीत वाढ मोर्पेन
मेडिकल डिव्हाइसेस महसूल मोर्पेन
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