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अरविंद रेणापूरकर
साहसी ‘मोझाइक’
सामान्य आयुष्य जगणाऱ्या एका मुलीला अचानक अलौकिक शक्ती प्राप्त होते आणि त्यानंतर ती मानवजातीच्या रक्षणासाठी सुरू झालेल्या थरारक संघर्षात उतरते. प्राचीन गूढ शक्ती, रूप बदलणाऱ्या चामेलियल प्रजातीचे रहस्य, जगावर अधिराज्य गाजवण्याचा खलनायकाचा डाव आणि एका सुपरहिरोचे बलिदान या सर्वांचा मिलाफ असलेला ‘मोझाइक’ हा चित्रपट प्रेक्षकांना साहस, कल्पनारम्यता आणि भावनिक संघर्षाचा वेगळा अनुभव देतो.
मॅगी व मोझाइकची भेट
मोझाइक हा २००७ मध्ये प्रदर्शित झालेला अमेरिकन ॲनिमेटेड सुपरहिरो चित्रपट आहे. या चित्रपटाची कथा स्टॅन ली यांनी तयार केली आहे. मॅगी नेल्सन या मुख्य पात्राला ॲन पॅक्विन यांनी आवाज दिला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये राहणारी महत्त्वाकांक्षी अभिनेत्री मॅगी नेल्सन हिचे वडील ‘इंटरपोल’मध्ये अधिकारी असतात. मॅगी नेल्सनला एका रात्री अनपेक्षितपणे अलौकिक शक्ती प्राप्त होते. न्यूयॉर्कमधील एका संग्रहालयात झालेल्या खूनाच्या तपासादरम्यान सापडलेले प्राचीन जादुई चिन्ह (रून) तिचे वडील अभ्यासासाठी घरी आणतात. त्याच वेळी आलेल्या भीषण वादळात मॅगी नकळत त्या रूनच्या प्रभावाखाली येते आणि तिला सरड्यासारखे इच्छेनुसार रूप बदलण्याची विलक्षण शक्ती प्राप्त होते. यानंतर तिची भेट मोझाइक नावाच्या चामेलियल या प्राचीन गुप्त वंशातील तरुणाशी होते. हा वंश इच्छेनुसार रूप बदलू शकतो.
मॅनिकेनचा अंत
मॅनिकेन नावाचा एक दुष्ट चामेलियल जगभरातील जादुई दगड गोळा करून जगावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तो मॅगीच्या वडिलांचे अपहरण करतो. मॅगी आणि मोझाइक हे न्यूयॉर्क, रोममधील कॅटाकॉम्ब्स आणि उत्तर ध्रुवाजवळील रेडिओ डिशपर्यंत प्रवास करून मॅनिकेनला रोखण्याचा प्रयत्न करतात. शेवटी मॅगी आपल्या अभिनय कौशल्यासह रूपांतर करण्याच्या शक्तीचा वापर करून मॅनिकेनची फसवणूक करते, तर मोझाइक स्फोट घडवून तो विधी उधळून लावतो. शेवटच्या संघर्षात मोझाइक हा मॅनिकेनचा मुलगा असल्याचे उघड होते.
मॅगीची हुशारी
चित्रपटाच्या शेवटी मॅनिकेन नावाचा खलनायक जादुई विधी करून जगावर राज्य करण्यासाठी आवश्यक शक्ती मिळवण्याच्या तयारीत असतो. त्याने मॅगीच्या वडिलांचे अपहरण केलेले असते. या वेळी मॅगी रूप बदलण्याच्या शक्तीचा आणि अभिनयकौशल्याचा वापर करते. ती मॅनिकेनची मृत पत्नी फॅसाड हिचे रूप धारण करते. अनेक वर्षांपूर्वी मृत झालेली पत्नी समोर उभी असल्याचे पाहून मॅनिकेन काही क्षण गोंधळून जातो. याच संधीचा फायदा घेत मोझाइक हा त्या ठिकाणी स्फोटके बसवतो. काही क्षणांतच स्फोट होऊन जादुई विधी उधळला जातो आणि मॅगी आपल्या वडिलांची सुटका करण्यात यशस्वी होते. यानंतर मॅनिकेन आणि मोझाइक यांच्यात संघर्ष होतो. अखेरीस मोझाइक मॅनिकेनला खोल दरीत घेऊन झेपावतो आणि त्याचा कायमचा शेवट करतो.
मॅगी बनते ‘मोझाइक’
घरी परतल्यानंतर मॅगी पुन्हा अभिनय क्षेत्रात काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेते. त्याचबरोबर वडिलांच्या इच्छेनुसार शिक्षणही सुरू ठेवण्यास ती सहमती देते. मात्र, आपल्या अंगी चामेलियल वंशाच्या शक्तींचा अंश असल्याची जाणीव झाल्यानंतर, उर्वरित शामेलियॉन दगडांचा शोध घेऊन त्यांची शक्ती चांगल्या कामासाठी वापरण्याची ती प्रतिज्ञा करते. तसेच मोझाइक आणि संपूर्ण चामेलियल वंशाच्या स्मृतीचा सन्मान राखण्यासाठी स्वतःच नवी ‘मोझाइक’ बनण्याचा निर्धार करते.
समीक्षकांच्या नजरेतून
समीक्षकांनी चित्रपटाच्या कथानक, पात्रांची मांडणी आणि तांत्रिक बाबींचे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन केले आहे. सिनेमा क्रेझ्डचे फेलिक्स वास्केझ ज्युनिअर यांनी चित्रपटातील ॲना पॅक्विन यांच्या प्रभावी आवाज अभिनयाचे तसेच चित्रपटासाठी उभारलेल्या काल्पनिक विश्वाचे विशेष कौतुक केले. फिल्म थ्रेटचे जोसाया टील यांनी हा चित्रपट एक मनोरंजक आणि प्रभावी ‘ओरिजिन स्टोरी’ असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, ‘आयजीएन’चे टॉड गिलक्रिस्ट यांनी चित्रपटाला १० पैकी ५ गुण देत तुलनेने संमिश्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या मते, मोझाइक हा सुपरहिरो कॉमिक्समधील परिचित संकल्पना आणि रूढ कथनशैलीचा कोलाज वाटतो.
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