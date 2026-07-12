Pimpri: विनापरवाना उभारली तीनमजली इमारत; मोशीतील बांधकामाबाबत अनेक प्रश्न, जबाबदारी कोणावर?

पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील ज्या इमारतीची दुर्घटना घडली, तिला केवळ ‘जी प्लस शून्य’ (तळमजला) इतक्याच बांधकामाची परवानगी होती. मात्र, प्रत्यक्षात तळमजल्यासह आणखी दोन मजले उभारण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याने नियमांचे उल्लंघन झाले का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..याबाबत उपलब्ध नोंदीनुसार, ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पासाठी १७ जून २०१४ रोजी प्रारंभिक बांधकाम परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पर्यावरण विभागाने २०१९ मध्ये प्रशासकीय कार्यालय उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार ५००.५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या केवळ तळमजल्याला मंजुरी मागण्यात आली. याचे वास्तुविशारद अनिरुद्ध दीक्षित होते. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार मंजुरी तळमजल्यापुरती असताना आणखी दोन मजले उभारण्यात आल्याचे दिसते. या अतिरिक्त बांधकामासाठी स्वतंत्र मंजुरी घेतली होती का, याबाबत कागदपत्रांत स्पष्ट नोंद आढळत नाही..Pune: रेंजहिल्स परिसरात ज्येष्ठ महिलेचा एकाकी अंत; परदेशात स्थायिक मुलाकडून पाचव्या दिवशी अंत्यसंस्कार.त्यामुळे मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष उभारलेली इमारत यामधील तफावत चर्चेचा विषय ठरली आहे. चोवीस तासांत पूर्णत्वाचा दाखला विशेष म्हणजे, २६ जुलै २०२३ रोजी या इमारतीला सुधारित मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत म्हणजे २७ जुलै २०२३ रोजी पूर्णत्वाचा (भोगवटा) दाखला देण्यात आला. मात्र, उपलब्ध नोंदीनुसार हा दाखला देखील ५००.५९ चौरस मीटर तळमजल्यापुरताच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अतिरिक्त मजल्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत..घटनाक्रम १७ जून २०१४ : वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाला प्रारंभिक बांधकाम परवानगी ११ नोव्हेंबर २०१९ : ५००.५९ चौ.मी. तळमजल्याच्या प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी २६ जुलै २०२३ : सुधारित मंजुरी २७ जुलै २०२३ : तळमजल्याचा पूर्णत्व (भोगवटा) दाखला ८ जुलै २०२६ : कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून इमारतीचे नुकसान.Premium|Working with Sai Paranjpye: ...त्यांनी शिकवली अचूकता आणि भाषा....जबाबदारी कोणावर? अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणाऱ्या महापालिकेच्या स्वतःच्या प्रकल्पातच मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामात फरक असल्याची स्थिती आढळली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि विभागांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुर्घटनेनंतर विविध विभागांकडून माहिती देताना एकमेकांकडे बोट दाखविले जात असल्याने या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे..आमच्याकडील नोंदींनुसार या ठिकाणी ५००.५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या तळमजल्यालाच परवानगी देण्यात आली होती. त्याच तळमजल्याचा पूर्णत्वाचा दाखलाही देण्यात आला आहे. - मनोज सेठिया, शहर अभियंता, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.