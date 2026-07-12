पुणे

Pimpri: विनापरवाना उभारली तीनमजली इमारत; मोशीतील बांधकामाबाबत अनेक प्रश्न, जबाबदारी कोणावर?

Questions Raised Over Moshi Building Approval: मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीला केवळ तळमजल्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात तीन मजली बांधकाम करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
Pimpri

Pimpri

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील ज्या इमारतीची दुर्घटना घडली, तिला केवळ ‘जी प्लस शून्य’ (तळमजला) इतक्याच बांधकामाची परवानगी होती. मात्र, प्रत्यक्षात तळमजल्यासह आणखी दोन मजले उभारण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याने नियमांचे उल्लंघन झाले का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

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