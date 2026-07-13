Pimpri Chinchwad: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना; शवविच्छेदनातील प्राथमिक निष्कर्ष समोर, गुदमरून नव्हे तर अतिरक्तस्त्रावामुळे कामगारांचा मृत्यू

पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेतील कामगारांचा अतिरक्तस्त्रावाने मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) शवविच्छेदन करण्यात आले. गंभीर मार लागल्याने, रक्तस्राव व मल्टिपल फ्रॅक्चर अशा कारणांनी कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. श्वास गुदमरून मृत्यू झाल्याचे प्रथमतः दिसून येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉक्टरांनी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.त्यानुसार, मृतांच्या अंगावर जखमा आहेत. पाय, हात, पाठ, डोके येथील हाडे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मोडली आहेत. कठीण वस्तू पडल्यासारख्या जखमा झाल्याने अतिरक्तस्राव झाल्याची शक्यता आहे. श्वास गुदमरून अथवा कचऱ्याचा दूषित वायू पोटात गेल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, नातेवाइकांनी मृतदेहांची ओळख पटवून मरणोत्तर तपासणीची प्रक्रिया वायसीएममध्ये सुरू केली. ही प्रक्रिया शनिवारी रात्रभर सुरू होती..दबल्याने रक्तस्रावकचऱ्याच्या दबावाने इमारत एका बाजूला झुकली. त्यानंतर खुर्च्या, टेबल, स्लॅबचे भाग, खिडक्यांच्या काचा, वायरी, कचरा यामध्ये आठ कर्मचारी अडकले. अंगावर स्लॅबचे भाग पडून दबावामुळे छाती, पोट, पाय असे अवयव दबले गेले. त्यातच रक्तस्त्राव झाल्याने थोड्या वेळातच त्यांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली..मृतांवर अंत्यसंस्कारदरम्यान, कामगार सुनील कोरके यांच्यावर भोसे (ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर) येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. महेश कुंभार यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथे अंत्यसंस्कार झाले. अन्य मृतांच्या पार्थिवावर शनिवारी मोशीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले..कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाखमृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये तातडीची मदत दिली जाईल. त्याचे धनादेश देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असा आदेश आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिला..रामदास आठवले यांची भेटकेंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी रुग्णालयाला भेट देऊन जखमी कामगारांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ही घटना दुर्दैवी असून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने अधिक सतर्कतेने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘यंदा सुरुवातीला पाऊस कमी झाला होता. मात्र, त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दुर्घटना घडली. प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित बाबींमध्ये कोणताही हलगर्जीपणा होता कामा नये. शहरातील धोकादायक ठिकाणांची तपासणी, जोखमीच्या संरचनांचे परीक्षण आणि आपत्कालीन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने तत्काळ पावले उचलावीत.’’.गुन्हा दाखल नाहीदरम्यान, दुर्घटनेला रविवारी (ता. १२) पाच दिवस झाले. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना सकाळी दिला. मात्र, रात्री ११ वाजेपर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. दरम्यान, अद्याप कुणावरही गुन्हा दाखल झाला नसल्याचे एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गणेश जामदार यांनीही सांगितले..मोशी दुर्घटनेतील मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. प्राथमिक दृष्ट्या अंतर्गत रक्तस्त्राव, जखमांमुळे मृत्यू झाला आहे. गुदमरून मृत्यू झाल्याचे तपासणीत आढळले नाही. तरी व्हिसेरा (मृतांच्या अवयवांचे नमुने) राखून ठेवले आहेत. अहवाल पूर्ण झाल्यावर नेमकी माहिती स्पष्ट होईल.- डॉ. राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, वायसीएम रुग्णालय, पिंपरी.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.घटनाक्रमबुधवार, ८ जुलैदुपारी १.३० च्या सुमारास ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळला. २२ जण इमारतीत व बाहेर कचऱ्याखाली एक असे २३ जण अडकले. पाच जण स्वतः सुखरूप बाहेर पडले. लष्कर, एनडीआरएफ, महापालिका व पीएमआरडीए अग्निशमन दलांकडून बचावमोहीम सुरू. रात्री नऊ जणांची सुखरूप सुटकागुरुवार, ९ जुलैदिवस-रात्र शोधमोहीम व कचरा हटविण्याचे काम सुरूशुक्रवार, १० जुलैभावेश वाणी यांचा मृतदेह बाहेर काढलाशनिवार, ११ जुलै दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा काँक्रीटचा भाग तोडून बचाव पथकाचा आत प्रवेश. दुपारनंतर मध्यरात्री बारापर्यंत सात जणांचे मृतदेह बाहेर काढलेरविवार, १२ जुलै शनिवारच्या मध्यरात्री एक वाजता इमारतीबाहेरील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखालून एकाचा मृतदेह काढला. रविवारी पहाटे दोन वाजता शोधकार्य थांबवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.